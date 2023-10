Italvolley ko con Brasile, pass Parigi passa per ranking

La sconfitta al tie-break nega agli azzurri il pass diretto per i Giochi RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Come per le ragazze di Mazzanti, il sogno olimpico della nazionale maschile di pallavolo passerà per il ranking. Nell'ultima partita del torneo di qualificazione in Brasile, l'Italia doveva conquistare i tre punti e poi aspettare la partita di Cuba contro l'Iran ma con i verdeoro è arrivata invece la terza sconfitta di questa trasferta: 3-2 il finale, con parziali di 25-23, 23-25, 15-25, 25-17, 15-11). Il Brasile si prende così il secondo posto alle spalle della Germania e assieme ai tedeschi stacca il pass diretto per Parigi 2024. Un pass che l'Italia può sperare ancora di acciuffare ma ora tutto dipenderà dalla posizione nel ranking post fase intercontinentale della VNL 2024. I restanti cinque posti, infatti, verranno assegnati su quella base: per garantire il principio dell'universalità dei Giochi le cinque squadre rimanenti saranno selezionate tenendo conto delle formazioni provenienti da continenti senza qualificate e delle migliori squadre classificate non ancora qualificate. L'Italia, intanto, si lecca le ferite di un torneo cominciato bene e finito male. Anche col Brasile il primo set va ai verdeoro più per demeriti di Giannelli e compagni che per meriti dei sudamericani: tanti, troppi, infatti, gli errori al servizio (9 nel parziale) degli azzurri. Eppure l'Italia era riuscita, seppur non senza difficoltà, a rimettere in piedi la partita: porta a casa il secondo set dopo aver dilapidato cinque punti di vantaggio e poi domina nel terzo. A quel punto è arrivata la reazione del Brasile, sospinto dalla torcida di casa, che complice il calo degli azzurri ha portato il match al quinto, trovando sul 10 pari il break che è valso vittoria e qualificazione olimpica. "L'obiettivo che ci eravamo prefissati non è stato raggiunto e questo è un dato di fatto – la riflessione del ct Fefè De Giorgi – Siamo molto dispiaciuti perché la stagione è stata molto impegnativa e noi tutti speravamo di poterla concludere in altro modo. Oggettivamente siamo arrivati qui un po' in riserva, ma questo lo sapevamo già, ma i ragazzi hanno dato sempre il meglio, hanno sempre cercato di combattere, di aiutarsi, cercando le soluzioni giuste in tutte le situazioni che abbiamo affrontato. Certo la qualità e la lucidità non sempre sono state delle migliori con molti alti e bassi e questo è stato un aspetto che ha inficiato le nostre prestazioni". Non conquistato il pass diretto lo sguardo volge immediatamente alla prossima stagione e alla Volleyball Nations League: "E' un tema interessante che va affrontato, sarà importante confrontarci anche con la Lega per ciò che concerne le date del nostro campionato che è uno dei più belli e impegnativi – aggiunge De Giorgi – Nel prossimo futuro tornei come questi non si giocheranno più, ma ripeto, quello delle date e del calendario è un tema d'attualità perché questi ragazzi hanno bisogno di maggiori pause. Noi affronteremo la VNL con il massimo impegno come sempre abbiamo fatto, perché al di là del pass diretto o no, lo stesso ranking decreterà la serpentina degli accoppiamenti quindi comunque da questo punto di vista cambierà poco e noi come sempre onereremo gli impegni al massimo delle nostre potenzialità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 08-Ott-23 19:01