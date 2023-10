Calcio: Lazio. Nessuna lesione per Immobile

Per il centravanti sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali. ROMA (ITALPRESS) – Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Ciro Immobile fanno tirare un sospiro di sollievo in casa Lazio. I controlli, infatti, non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare al flessore per il capitano biancoceleste, costretto a saltare la sfida contro l'Atalanta per un problema di natura fisica, come aveva già chiarito Sarri ribadendo il concetto anche in conferenza stampa, lo stesso che, di comune accordo con Spalletti, gli ha sconsigliato di rispondere alla chiamata della Nazionale. Immobile, quindi, non ha riportato nessun infortunio serio, anche se le sue condizioni continueranno a essere monitorate nei prossimi giorni, a partire da mercoledì, quando la truppa biancoceleste si ritroverà a Formello, seppur a ranghi ridotti, per riprendere la preparazione nella pausa per le gare delle Nazionali. L'attaccante punta a essere in campo già contro il Sassuolo alla ripresa del campionato. – foto Image – (ITALPRESS). spf/pdm/red 09-Ott-23 19:56