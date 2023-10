Calcio: Thuram “Inter scelta giusta, nessun rimpianto per Psg”

Il francese: "Lautaro è uno dei migliori attaccanti al mondo". MILANO (ITALPRESS) – Marcus Thuram è fra i protagonisti del buon inizio di stagione dell'Inter, macchiato soltanto dal pareggio di sabato, con rimonta del Bologna dal 0-2 al definitivo 2-2. L'attaccante francese, intervistato da "L'Equipe" si è detto soddisfatto della scelta fatta, da svincolato, di approdare in casa nerazzurra e ha ammesso di non aver rimpianti per il mancato matrimonio col Psg. "Ho trattato con molti club, non è stata una decisione facile. Sapevo che era una scelta decisiva per la mia carriera. E sapevo che l'Inter sarebbe stata la piazza giusta per me", ha detto il figlio d'arte. "Due anni fa mi ha contattato l'Inter. Io giocavo come esterno ma loro mi avevano già individuato come attaccante. Pochi avevano questa visione, ma all'Inter c'era già una consapevolezza molto precisa del mio potenziale", ha aggiunto Thuram. "Il mancato accordo col Psg? Non chiedo a nessuno di capire la mia scelta ma chi conosce il calcio sa cosa rappresenta l'Inter e conosce i giocatori immensi che ci hanno giocato. Quando indossiamo questa maglia sentiamo di indossare una storia", ha spiegato poi l'attaccante francese. "Con Inzaghi facciamo sempre qualcosa per un motivo chiaro: un posizionamento, un movimento, tutto viene fatto per una buona ragione. Si lavora ogni giorno, con tanti video, dove tutti i movimenti vengono eseguiti in maniera molto precisa. Lautaro? Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo: è molto tecnico e sa far giocare bene i suoi compagni. Sono felice di giocare con lui ma anche con Sanchez e Arnautovic", ha concluso Thuram. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 09-Ott-23 13:36