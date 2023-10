Euro2024: Nazionale. Di Lorenzo e Chiesa a riposo

Sull'attaccante della Juventus sarà presa una decisione nelle prossime ore FIRENZE (ITALPRESS) – Esercitazioni tecnico-tattiche alternate a riscaldamento fisico-atletico fra campo e palestra oggi per la Nazionale a Coverciano, in vista della sfida contro Malta di sabato, valida per le qualificazioni ad Euro 2024. A riposo Di Lorenzo e Chiesa, che hanno seguito la seduta a bordocampo: entrambi non sono al meglio e in particolare una decisione sull'attaccante della Juventus sarà presa entro la serata di domani. Il ct Spalletti ha diviso tutti gli altri calciatori in due squadre disposte con il 4-3-3, con il tecnico che ha ruotato spesso le formazioni in campo mantenendo però sempre lo stesso modulo. In attacco ad esempio sono stati provate varie soluzioni di tridente fra cui uno composto da Zaniolo, Raspadori e Orsolini e un altro da Berardi, Scamacca e Kean. Proprio quest'ultimo è stato spesso sollecitato da Spalletti sui movimenti da fare in campo anche perché alla sua prima convocazione in azzurro con l'ex allenatore del Napoli. Nella parte finale della seduta provati anche schemi su situazione di palla inattiva. Il programma della Nazionale prevede per la giornata di domani un'unica seduta di allenamento. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8//glb/red 09-Ott-23 19:55