Basket: Bologna. Tecnicamente riuscito l’intervento di Polonara

L'azzurro operato per la rimozione di una neoplasia testicolare BOLOGNA (ITALPRESS) – "Tecnicamente riuscito": così la Virtus Pallacanestro Bologna comunica, in una nota, l'esito dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi Achille Polonara per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Nei prossimi giorni, fa sapere sempre la società emiliana, verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell'attività sportiva dell'azzurro. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Ott-23 19:38