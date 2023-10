Calcio: Masina “Basta fantasmi, squadra con Sottil, uniti per l’Udinese”

'Dobbiamo lottare insieme: squadra, tifosi e società", dice il difensore bianconero UDINE (ITALPRESS) – "Sappiamo che sarà una stagione difficile, ma dobbiamo lottare insieme: squadra, tifosi e società". Inizio di campionato molto complicato per i friulani e Adam Masina, uno dei senatori del gruppo, ospite a Udinese Tonight fa il punto della situazione. "La Seria A è dura e tanti ragazzi sono arrivati dai campionati esteri – spiega il difensore -. La gente sa quanto sia complesso adattarsi alla massima espressione del calcio italiano. Quando arrivai io a Udine c'erano già giocatori che giocavano col 3-5-2 in una certa maniera. Mi attaccai a Bram Nuytinck e Rodrigo Becao e dissi loro che avrei imparato tutto il necessario per fare il braccetto di sinistra. Un giovane che arriva il 30 agosto e due settimane dopo viene messo in campo ha bisogno di tempo per capire le giuste dinamiche e i movimenti". Ecco perchè Masina chiede tempo, ma anche comprensione per certi errori e di scrollarsi di dosso certe paure. "Vedo una squadra che si crea dei fantasmi – spiega il nazionale marocchino -. Sono appassionato di dati e ho studiato le nostre performance, non si può dire che la condizione fisica non ci sia. È un fattore di testa: quando vediamo che le cose non ci vengono andiamo in difficoltà". L'Udinese ha perso giocatori importanti, tocca ai più anziani guidare un gruppo giovane. "Sapevamo che sarebbe stato un anno zero per via del ringiovanimento della rosa – articola – Se si deve lottare da qui fino alla salvezza, si farà. Ci sono tanti giocatori nuovi che saranno dei fuoriclasse, oggi sono qui all'Udinese e dobbiamo lottare insieme". Un concetto rimarcato più volte dal bianconero nel corso della trasmissione, perché "la forza del lupo è il branco e quella del branco è il lupo. Se manca il lupo il branco non regge, se il branco non è compatto il lupo soccombe. Procedere uniti verso la stessa direzione è l'unico modo per uscirne – assicura Masina – Se ci arrabbiamo l'uno con l'altro la situazione peserà di più. Dobbiamo rimanere lucidi, mantenere l'equilibrio e capire che sarà un'annata difficile, ma che faremo di tutto per concluderla bene". Tutta la squadra, garantisce il difensore, è col suo allenatore: "Non abbiamo mai dato segnali di essere contro il mister. Lui è sempre stato dalla nostra parte e viceversa, ci siamo detti e ridetti che ne dobbiamo venir fuori lavorando. Speriamo di fare tre punti col Lecce". Proprio per la sfida coi salentini Masina potrebbe tornare in panchina. "Mi sto consultando giornalmente con lo staff medico per arrivare a una convocazione e mettermi progressivamente a disposizione". In questa Udinese mancano i gol, LOrenzo Lucca sta dando tutto e sta crescendo gradualmente. "E' un giovane di prospettiva – dice Masina – Ha un futuro importante, al momento ha il peso in attacco di un'intera squadra al suo esordio in Serie A. Dobbiamo dar tempo al ragazzo, sbagliando imparerà. Diamogli la possibilità di farlo, così ci porterà i gol". Un altro giovane che sta dimostrando le sue qualità è Thomas Kristensen. "L'ho visto molto bene, ha personalità nonostante l'età – lo elogia Masina – Nel momento difficile in cui siamo ha deciso di giocare semplice, dimostrando grande intelligenza tattica, ricoprendo un ruolo non suo. È importante che ci siano anche queste persone qui nello spogliatoio. Non ha avuto apprendistato, fortunatamente è un giocatore di qualità. Ha ripagato la fiducia". Masina spera di rientrare prima possibile. "In questo momento mi sento in difetto non aiutando i miei compagni in campo. Vedo tante piccole imperfezioni fatte per paura che con una parola in più si potrebbero correggere. L'importante è essere un gruppo compatto, con la consapevolezza che, remando tutti nella stessa direzione, verremo fuori insieme da queste difficoltà". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 10-Ott-23 14:53