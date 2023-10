Preseason Nba: Riecco Williamson e Gallinari, in campo pure Fontecchio

Per lo statunitense dei Pelicans 12 punti, a quota 15 l'azzurro dei Wizards. ROMA (ITALPRESS) – Nella notte italiana sono andate in scena le gare della preseason del bakset Nba. Da segnalare due ritorni in campo. In New Orleans Pelicans-Orlando Magic (terminata 105-122) si è rivisto Zion Williamson, assente da gennaio. Per lui, in circa 16 minuti giocati, 12 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. In Washington Wizards-Cairns Taipans (145-82), invece, è tornato Danilo Gallinari, a circa un anno dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per l'azzurro 15 punti in poco più di un quarto d'ora di gioco. Infine, in Los Angeles Clippers-Utah Jazz (103-98), è sceso in campo Simone Fontecchio. Per lui 7 punti in circa 15 minuti da protagonista. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Ott-23 10:35