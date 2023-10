Biathlon: Allenamenti in Austria per gli azzurri

Wierer, Bionaz, Giacomel e Zeni impegnati a Obertilliach. MILANO (ITALPRESS) – Intensa settimana di allenamenti per la squadra Elite azzurra di biathlon, impegnata a Obertilliach (in Austria) fino al 20 ottobre. In scena Didier Bionaz, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel ed Elia Zeni, con gli allenatori Fabio Cianciana e Andrea Zattoni. Il team di Milano-Cortina 2026, composto da Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Sara Scattolo, Martina Trabucchi, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi, Lisa Vittozzi e Linda Zingerle, lavora invece a Ramsau (sempre in Austria) fino al 21 ottobre con i tecnici Jonne Kahkonen, Mirco Romanin ed Edoardo Mezzaro. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 12-Ott-23 18:11