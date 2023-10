Calcio: Qatar. Al Duhail esonera Crespo, in arrivo Galtier

Il tecnico francese è reduce dall'esperienza al Psg DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Nonostante avesse vinto la scorsa stagione campionato, coppa nazionale e Qatari Stars Cup, oltre a raggiungere le semifinali di Champions, Hernan Crespo è stato esonerato dall'Al Duhail. Il tecnico argentino paga un difficile avvio di stagione non tanto in campionato (10 punti nelle prime 5 giornate) quanto in Champions, dove la sconfitta contro il Persepolis ha complicato il cammino dei qatarioti (un punto dopo due gare). Al suo posto dovrebbe arrivare Christophe Galtier, fino a tre mesi fa alla guida del Paris Saint Germain. L'allenatore francese dovrebbe debuttare già sabato contro l'Al Gharafa, poi il 24 la sfida in Champions all'Al Nassr di Ronaldo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 12-Ott-23 10:18