Abodi “Baggio al posto di Gravina? Gioco al quale non partecipo”

Il Ministro per lo Sport ha parlato a margine della kermesse di Fdi ROMA (ITALPRESS) – "Io credo che il rinnovamento sia un fattore positivo e deve essere il frutto di un'analisi. Roberto Baggio al posto di Gravina? È un gioco al quale non partecipo perché passa in secondo piano". Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parla del futuro dei vertici della Figc e in particolare della posizione del presidente, Gabriele Gravina, a margine della kermesse di FdI a Roma. "I vertici sono ancora all'altezza? Lo sono nella misura in cui non c'è mai un solo uomo al comando perché le riforme in federazione si fanno con il consenso delle componenti. Nulla può essere fatto perché c'è il diritto di veto in ogni singola lega, se il sistema non dimostra di essere efficiente con le regole che ci sono è il sistema stesso che deve chiedere aiuto anche con un commissario che cambia le regole in modo più efficiente" ha continuato Abodi. "Quella della Lega sulle dimissioni di Gravina è un'opinione e come tale va rispettata. Le regole dello sport sono quelle che conosciamo, io credo che l'autonomia è un fattore che va preservato perché non vuol dire che lo sport in generale sia all'infuori del sistema che risponde anche alla politica" ha concluso. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pc/red 22-Ott-23 12:33