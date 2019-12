Oroscopo 2020, segni al top con le stelle di Branko

Sta iniziando il 2020 e come di consueto l’astrologo Branko ha pubblicato il suo “Calendario Astrologico”. Andiamo a scoprire segno per segno, cosa riserverà il nuovo anno alle coppie e alle persone che intendono realizzare progetti seri nel campo professionale e familiare.

ARIETE. Preparatevi ad un anno di grandi competizioni, durante il quale dovrete essere molto bravi a farvi valere. Nessuno vi regalerà nulla, tutto quello che vorrete avere ve lo dovrete conquistare combattendo. State in guardia da chi vi sta intorno, soprattutto nell’ambiente di lavoro, guardatevi le spalle. In amore evitate di rivolgere troppo lo sguardo al passato.

TORO. Per voi del Toro sarà un anno pieno di amore. Mai come nel 2020 avrete Venere dalla vostra parte pronta a regalarvi infinite emozioni e tanta passionalità. Tutto ciò non farà che trasmettervi tanto ottimismo e una buona carica di energia. I momenti difficili non mancheranno, i problemi si affacceranno spesso nella vostra vita, ma avrete una tale forza di volontà che nulla sembrerà intimorirvi.

GEMELLI. Anno nuovo, vita nuova. Per voi questo proverbio sarà quantomai azzeccato. Infatti quest’anno potrete davvero contare su una grande svolta, tanto in ambito sentimentale che professionale. L’amore vi vedrà protagonisti, specialmente se vi deciderete al grande passo. Sarà molto positivo anche il campo degli affari dove potrete sfruttare un fiuto eccezionale.

CANCRO. Per voi del Cancro sarà davvero una grande scommessa questo 2020. Se infatti riuscirete a prendere la direzione giusta, allora potrebbe veramente rappresentare un momento strategico nel quale gettare le basi per un futuro eccezionale, sia nel campo sentimentale che in quello professionale. Vi sarà molto utile non ripetere certi errori del passato.

LEONE. Nel 2020 dovrete essere meno sognatori e molto razionali. Non dovrete perdere tempo inseguendo utopie e progetti irrealizzabili, ma cercate di tenere saldamente i piedi bene a terra. Tuttavia saprete il fatto vostro e soprattutto cosa volete. La cosa importante da fare sarà definire gli obiettivi su cui puntare e concentrarsi nella loro realizzazione.

VERGINE. Coraggio, questo 2020 sarà l’anno della riscossa. Voi siete un segno che ha grande forza, mettete impegno e tenacia in tutto ciò che fate. Ma nell’anno appena trascorso purtroppo non siete riusciti a raggiungere pienamente i traguardi che vi siete prefissati. Nel nuovo anno sarete ripagati di tutti gli sforzi che avete messo in campo nel passato, cogliendo finalmente i frutti sperati.

BILANCIA. Durante l’anno sarete spesso portati a ritornare sui vostri passi, a rivedere certe decisioni che avete preso. Vivrete momenti di incertezza, e anche qualche progetto potrebbe subire un ripensamento. Questa situazione si trascinerà per tutto l’inverno, poi a partire dalla primavera si inizieranno ad intravedere tante certezze e si raggiungerà finalmente una certa stabilità.

SCORPIONE. I sentimenti navigheranno a vele spiegate nel 2020. Con la persona amata si potrà raggiungere un’intesa profonda che potrà anche sfociare in qualcosa di profondamente intenso. Tutto andrà alla grande se però saprete gestire con saggezza i momenti di tensione che inevitabilmente si verranno a creare. Se l’amore subirà un raffreddamento dovrete prontamente intervenire per riaccendere l’eros.

SAGITTARIO. Il vostro problema è dato dal fatto che non riuscite a distinguere le persone e vi ostinate a scegliere, sia in campo sentimentale che professionale, partner che sembrano non essere alla vostra altezza e con i quali è molto complicato ragionare. L’anno nuovo sarà molto proficuo sul piano degli incontri e delle relazioni. State attenti a chi frequenterete, evitate di scottarvi ancora con le persone sbagliate.

CAPRICORNO. Nel nuovo anno proseguirà un quadro astrale positivo che è iniziato già alla fine del 2019. Complessivamente il 2020 sarà un anno fattivo che vi spingerà a proseguire sulla strada delle relazioni e dei progetti fin qui intrapresi. Non dovreste subire nessun evento particolarmente ostile, dovrete solo mostrarvi abili a gestire polemiche e tensioni soprattutto sul posto di lavoro.

ACQUARIO. Il 2020 inizierà per voi sotto il segno dell’amore, con Venere che vi sorriderà sin dal principio. Questo significa che in campo sentimentale dovrete prepararvi ad un anno che potrebbe essere di grande svolta, soprattutto per chi ha in mente seri progetti di coppia o tende a rendere stabile un rapporto che è nato occasionalmente e che sembrava di poca importanza.

PESCI. Preparatevi a rivoluzioni clamorose nella vostra vita. Voi in genere siete tradizionalisti, amate le abitudini, non vi piacciono le novità che potrebbero sconvolgervi l’esistenza. Nel nuovo anno dovrete fare i conti con diversi momenti in cui vi sentirete come al centro di una grande tempesta, che dovrete fronteggiare mettendovi in gioco e scombinando molti dei vostri piani.

