Oroscopo di Ada Alberti, le previsioni dell’astrologa per il 2020

Volete sapere come andrà il 2020? Proviamo a scoprirlo con le previsioni dell’astrologa Ada Alberti, moglie dell’attore Franco Oppini ed ospite fissa nei programmi di Canale 5, ad iniziare da Mattino 5 dove ogni lunedì presenta l’oroscopo della settimana. Le previsioni sono estratte dal sito online dell’astrologa.

ARIETE. Voi dell’Ariete nello scorso anno, per i transiti di Saturno e Plutone in Capricorno, più volte in aspetto di congiunzione, non avete vissuto periodi sereni. Si tratta di due pianeti che trovandosi nel segno del Capricorno vi hanno spinto ad agire come vuole la sua natura, cioè con rigore, pazienza, autocontrollo, impegno e costanza, specie nella professione, il settore più colpito da tali pianeti. Ovviamente Saturno nel segno, astro-guida del Capricorno, ne ha rafforzato le caratteristiche. Siete stati osteggiati e difendervi non è stato facile…..CONTINUA

TORO. I segni di terra sono senz’altro tra i protagonisti del 2020 e visto che ne fate parte, il nuovo anno si preannuncia interessante. Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Nettuno in Pesci ed Urano di transito nel vostro segno vi faranno iniziare il 2020 in modo speciale. L’unico periodo in cui il cielo si oscurerà un po’ sarà tra marzo ed i primi due giorni di luglio, quando Saturno passeggerà al primo grado dell’Acquario ed inizierà ad esaminare quanto avrete realizzato fino ad allora, soprattutto se appartenete alla prima decade del Toro. Poi il 17 dicembre rioccuperà il segno dell’Acquario ma….CONTINUA

GEMELLI. Il 2020 si preannuncia un anno stimolante, principalmente perché Giove non è più in aspetto di opposizione al vostro segno, perciò, per quanto la vostra strada non sia ancora priva di ostacoli, si possono fare previsioni ottimistiche. Lo scorso anno si è rivelato imprevedibile e faticoso, per qualcuno piuttosto difficile per il transito dissonante di Giove, rafforzato dalla dissonanza di Nettuno in Pesci, aspetto quest’ultimo che seguiterà purtroppo nel 2020 e creerà ancora insicurezze nella professione, specie se svolgete un lavoro dipendente…..CONTINUA

CANCRO. Freni o blocchi hanno caratterizzato gli anni scorsi, soprattutto per l’opposizione di Plutone e Saturno. Infatti qualche nativo può aver già cambiato il corso della propria esistenza. Un dolore, causato da una perdita o da una mancanza, per qualcuno di salute propria o di una persona cara o l’allontanamento di un figlio, hanno provocato un cambio di vita. Lo stesso si può dire nelle collaborazioni di lavoro, la metamorfosi è avvenuta anche qui. Purtroppo però qualche cancerino continua, pur scontento, il lavoro di sempre, probabilmente per paura di perdere lo stipendio. I liberi professionisti hanno vissuto meno difficoltà…….CONTINUA

LEONE. Lo scorso 2019 è stato un anno di cambiamenti, a volte si è trattato addirittura di vere e proprie rivoluzioni per l’opposizione di Urano in Toro che vi ha spinto a scelte o decisioni drastiche, magari per non restare incatenati all’incertezza o alla frustrazione di decisioni prese da altri. Qualche Leone si è messo in gioco in un team di lavoro diverso, sperimentandosi in un settore nuovo, probabilmente per avanzare autonomamente. Con Urano in opposizione ci saranno stati colpi di scena in amore e, a dire il vero, altri ce ne saranno nel 2020, dato che tale aspetto planetario seguiterà nel nuovo anno. Una storia può iniziare o chiudersi inaspettatamente…..CONTINUA

VERGINE. Gli incroci planetari del 2019 hanno caratterizzato dei cambiamenti, per qualcuno persino radicali, come il matrimonio o una separazione, una nuova casa o investimento, oppure una eredità. Altri hanno portato avanti l’impresa lavorativa iniziata nel 2018, ma per Giove e Nettuno dissonanti le spese sono state tante e le insoddisfazioni anche, per qualcuno ci sono stati problemi di salute. Qualche Vergine avrà dovuto lottare per ottenere un incarico o un posto di lavoro, altri hanno pagato lo scotto per aver commesso una violazione o trasgressione…..CONTINUA

BILANCIA. Voi della Bilancia nello scorso anno per i transiti di Saturno e Plutone in Capricorno, in alcuni mesi in aspetto di congiunzione, non siete stati sereni. Si tratta di due pianeti che trovandosi nel segno del Capricorno vi hanno spinto ad agire come vuole la sua natura, cioè con rigore e determinazione, a volte anche con sangue freddo.I Bilancia che si sono sposati o iniziato una convivenza hanno affrontato qualche difficoltà in più. Lo stesso chi ha ricevuto una eredità; ci saranno stati contrasti con i parenti nella spartizione dei beni, ma una eredità implica la perdita di un congiunto e qualcuno può aver vissuto un dolore profondo (congiunzione Saturno/Plutone)…..CONTINUA

SCORPIONE. Anche i segni d’acqua saranno tra i protagonisti del 2020, e visto che ne fate parte, il nuovo anno si preannuncia interessante. Giove Saturno e Plutone in Capricorno, Nettuno in Pesci vi faranno iniziare il 2020 in modo stimolante. L’unico periodo in cui il cielo si oscurerà un po’ sarà tra marzo ed i primi due giorni di luglio, quando Saturno passeggerà poco più avanti del primo grado dell’Acquario ed inizierà ad esaminare i rapporti familiari, le scelte relative alla casa ed il coniuge, attenti… anche perché dal 17 dicembre ritornerà ad occupare il segno dell’Acquario ma stavolta definitivamente. Pertanto il consiglio….CONTINUA

SAGITTARIO. Nell’anno appena trascorso, benché impegnativo, siete stati sostenuti da diversi pianeti e qualche progresso lo avete fatto, il cambiamento c’è stato, per alcuni si è trattato di una svolta, soprattutto in campo professionale. Il merito è da attribuire al transito di Giove nel vostro segno che però dal 2 dicembre del 2019 vi ha lasciato e si è stabilito nel vicino Capricorno. Siete stati in molti a “rigenerarvi” ed in questo 2020 Giove vi aiuterà in campo soprattutto finanziario, perché transiterà nel vostro secondo campo solare, settore che rappresenta proprio le finanze, dunque non avrete nulla da temere. Però, è importante sapere che….CONTINUA

CAPRICORNO. l’anno appena passato non è stato del tutto facile, per questioni amministrative o legali e le spese per la casa sono state diverse o per questioni di salute vostra o di una persona cara. Un problema personale ha causato ansie. Qualcuno ha chiuso una relazione o un rapporto di lavoro, spesso vi siete trovati ad esaminare la vostra vita con estrema autocritica, a volte siete stati duri persino con voi stessi. Tutto questo perché Saturno e Plutone sono transitati nel vostro segno e hanno formato delle congiunzioni a volte “glaciali”. Anche i Capricorno che si sono sposati o hanno iniziato una convivenza si sono trovati ad affrontare delle difficoltà…..CONTINUA

ACQUARIO. Il 2020 sarà per voi un anno di novità e di circostanze favorevoli, anche se impegnativo. La bella notizia è che lo chiuderete con Giove nel vostro segno e darete inizio ad un periodo di rinnovamento e costruzione, una nuova partenza sicuramente fertile e propizia, ma come dicevo non senza impegno, perche Saturno tra marzo ed i primi di luglio farà una capatina nel vostro segno, poi rientrerà in Capricorno e dal 17 dicembre ritornerà nel vostro segno stabilmente. Ecco perché parlo di impegno, e aggiungo serietà e responsabilità. Sarete più determinati nel condurre le vostre lotte e farete di tutto per ottenere risultati concreti. A volte sarete inflessibili ed intransigenti persino con voi stessi…..CONTINUA

PESCI. Gli anni scorsi non sono stati facili, siete andati avanti a fatica, qualcuno ha cambiato rotta. Le complessità burocratiche o di salute sono state diverse, le spese per la casa molte. Dunque non sono mancati i problemi che hanno causato disagi in famiglia e con il partner. Alcuni Pesci sono ancora single. Da dicembre dello scorso anno qualcosa è cambiato, la vita di relazione ha avuto un’impennata, grazie a Giove tornato proficuo in Capricorno, un segno a voi amico, che avrà dato il via a nuove conoscenze e contatti. Giove in Capricorno, segno che per voi occupa per l’appunto il campo delle conoscenze e delle amicizie, continuerà ad essere florido in Capricorno fino alla prima metà di dicembre…..CONTINUA

