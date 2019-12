Oroscopo di Branko: i baciati dalla fortuna a GENNAIO 2020

E’ iniziato il nuovo anno. Scopriamo come sarà con le previsioni di Branko del mese di gennaio liberamente estratte dal suo “Calendario Astrologico 2020”.

ARIETE. Per il primo mese dell’anno Branko consiglia agli Ariete di essere concreti in tutto ciò che fanno concentrandosi sugli obiettivi che sono più a portata di mano. Meglio non perdere tempo correndo dietro a ciò che è difficile da realizzare.

TORO. Il mese di gennaio sarà sostanzialmente positivo e fattivo sotto vari punti di vista. Soltanto verso la fine, a ridosso con febbraio, potrebbe arrivare un imprevisto tale da scombinare i piani e creare momenti di incertezza e sconforto. Per il resto non mancheranno le buone notizie.

GEMELLI. Gennaio si prospetta ottimo per chi deve fare progetti di coppia acquistando una casa, visto che troverà condizioni favorevoli dal punto di vista economico. Meglio invece attendere se ci sono progetti da avviare o contratti da siglare. Sarà preferibile rinviare a febbraio.

CANCRO. Il nuovo anno sembra iniziare sotto i migliori auspici per voi che amate sognare. I sogni non costano nulla ma passare alla realtà potrebbe non essere così semplice. Per quanto riguarda l’amore, gennaio sarà un mese neutro, quindi dovrete portare pazienza.

LEONE. L’attenzione massima in questo primo mese dell’anno la riserverete al lavoro. Dovrete infatti puntare tutto sulla professione tenendo d’occhio le evoluzioni che si verificheranno nelle prossime settimane e prestando attenzione a ciò che deciderete.

VERGINE. Inizierete l’anno alla massima potenza, carichi di entusiasmo e tanta energia. Approfittatene per portare a compimento ciò che avete in cantiere, perché poi da febbraio diventerà molto più difficile poter ottenere gli stessi risultati con identico successo.

BILANCIA. Il nuovo anno inizierà con un po’ di fatica. Vi dovrete impegnare a fondo perché ci saranno delle situazioni difficili da gestire che vi vedranno particolarmente impegnati e che non potrete in alcun modo trascurare. Pazientate e stringete i denti.

SCORPIONE. Inizierà positivamente il nuovo anno dal punto di vista sentimentale, con tanta passione e una buona dose di sensualità. Quindi sfruttate al massimo i momenti romantici che avrete occasione di gustare in questo periodo, abbandonandovi all’amore.

SAGITTARIO. Gennaio vi vedrà particolarmente attivi nei confronti di una ex con la quale avete chiuso da tempo i rapporti. Sarà più facile trovare un accordo o un compromesso, capace di mettere fine a tensioni e polemiche e farvi ritrovare una serenità sul piano amichevole.

CAPRICORNO. Il 2020 vi vedrà subito alla prova. Sarà un anno molto proficuo per voi, soprattutto in campo professionale. Dovrete dimostrare quanto valete e mettere in luce le vostre capacità. Siete bravi e non vi sarà difficile far brillare la vostra stella.

ACQUARIO. Se il 2019 si è chiuso in maniera poco entusiasta, vedrete che il nuovo anno vi piacerà, perché sarà sin da subito evidente che le cose prenderanno una piega diversa, con buone notizie che vi faranno ben sperare. Diciamo che l’inizio del 2020 sarà entusiasmante.

PESCI. Amore e lavoro vedranno brillare le loro stelle. Sia in ambito sentimentale che professionale infatti l’anno nuovo sembra promettere bene, con la fortuna che non mancherà di guidarvi per buona parte del mese. Siate quindi fiduciosi e rimboccatevi le maniche.

