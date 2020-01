digiunopersalvini, impazza l’ironia social. Anche Matteo ci scherza su

Un digiuno per Matteo Salvini. E’ l’iniziativa della Lega che vuole così solidarizzare con il proprio leader che rischia seriamente il processo per la nave Gregoretti.

E’ stato anche aperto un apposito sito intitolato Digiunopersalvini.it. Sulla home del sito si legge: “Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la patria. Sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà”.

E naturalmente sui social non poteva non impazzare l’ironia.

Il primo a scherzarci su è proprio Matteo Salvini.

Stasera cena sostanziosa, domani io DIGIUNO!

Se volete unirvi, scegliete un giorno e segnalate la vostra adesione su: https://t.co/tFx0ynsXyo

Grazie per tutto il vostro affetto, i processi non ci fermano: IO NON MOLLO! #digiunoperSalvini pic.twitter.com/QNz2gUBY8s — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 20, 2020

Poi ecco a seguire i tweet più divertenti e curiosi

Cioè la gente digiuna per solidarietà a Salvini? Ma davvero?Posto una foto per aiutarli nella loro battaglia. #digiunopersalvini pic.twitter.com/sw7oaBHQQr — A testa in giù (@Francescoiava) January 20, 2020

Quindi io dovrei digiunare per uno che mangia pizza con capperi, gorgonzola, salame e cipolle?#digiunopersalvini pic.twitter.com/6NNPIoHraa — Francesco Orsini (@fran_orsini) January 20, 2020

Guardiamo il lato positivo: con #digiunopersalvini possiamo finalmente trovare i Nutella Biscuits nei supermercati… — Hugh (@hughbluebird) January 20, 2020

Io appena Salvini ha chiesto il digiuno.#digiunopersalvini pic.twitter.com/xFjpYeGdDZ — Daniele Cinà (@danielecina) January 20, 2020

Digiunare per #Salvini è un po’ come praticare l’astinenza per solidarietà a Rocco Siffredi.#digiunopersalvini — Il Reverendo (@IlReverendo71) January 20, 2020

Qualcuno informi i leghisti che dovranno digiunare per tutta la durata del processo e che vista la lentezza della giustizia italiana faranno la fame almeno per i prossimi 10 anni.#provacostume2030#digiunopersalvini — giuliaselvaggi (@giuliaselvaggi2) January 20, 2020

#digiunopersalvini è stato lanciato per salvare #SalviniChiacchierone. Non dal processo per la #Gregoretti ma dal colesterolo. È l’ultima carta che si sta giocando il suo dietologo oramai disperato. Le altre hanno fallito tutte miseramente. — Angelo Fusco (@angelofusco1966) January 20, 2020

Condividi!