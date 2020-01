Omaggio a Fellini: ecco il drink Amarcord

DRINK: AMARCORD

(ispirato al film “Amarcord”, di Federico Fellini, 1973)

BARLADY: Roberta Martino, co-fondatrice del collettivo ShakHer



INGREDIENTI:

15 ml Amaro Formidabile

15 ml Hine Cognac VSOP

30 ml rum Pappagalli Remember Trinidad

15 ml Dry Curacao Pierre Ferrand

3 drop Amargo Chuncho

Peel di arancia

Bicchiere: Napoleon

PREPARAZIONE:

Versare gli ingredienti in un mixing glass precedentemente raffreddato e miscelare con cura fino a quando il drink non sarà correttamente diluito. Una volta versato all’interno del bicchiere, cospargere con gli olii essenziali dell’arancio.

ISPIRAZIONE:

Amarcord (in romagnolo “io mi ricordo“) è la rievocazione in chiave nostalgica dei drink di vecchio stile e struttura alcolica con i quali i miei Maestri mi facevano misurare quando ho iniziato questo lavoro. Morbido ed elegante, ma di grande carattere, diventa così un cocktail universale che, come i protagonisti del film di Federico Fellini, va oltre la dimensione temporale “per diventare – come scrisse Mario Del Vechio – immortale come la poesia“.