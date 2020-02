Oroscopo e previsioni di Branko per il mese di FEBBRAIO: i più fortunati

L’astrologo Branko con il suo “Calendario Astrologico 2020” ci svela come sarà il mese di febbraio e cosa dovranno attendersi i vari segni.

ARIETE. Il mese per voi si presenta positivo sia sul piano sentimentale che in quello degli affari. Tuttavia sarete spesso portati a rivangare il passato, riflettere sulle vostre decisioni, rivedere i vostri progetti. L’invidia verso di voi è tanta, cercate quindi di evitare che troppe persone possono coalizzarsi per farvi la guerra.

TORO. L’amore va a gonfie vele, sarete molto passionali, a tratti anche in modo esagerato e il vostro partner potrebbe anche trovarsi nella condizione di porvi un freno. Tenete a bada soprattutto l’irruenza, a casa come sul lavoro. Meglio evitare scatti d’ira e polemiche eccessive.

GEMELLI. E’ il momento di concretizzare ciò che avete in cantiere da tempo. Concludete affari, siglate intese, firmate contratti e accordi, non rinviate troppo a lungo. Febbraio è il mese dell’amore e voi potrete sfruttarlo appieno, se però eviterete di rovinare tutto con qualche battuta di troppo o fuori luogo.

CANCRO. Ottimo il mese per chi è single e avrà così la possibilità di nuovi incontri e piacevoli relazioni. Va bene anche il campo del lavoro e degli affari. Il fiuto non vi mancherà, ma soprattutto sarete ricchi di iniziative e di grande ingegno. Inseguite i cambiamenti più convenienti anche se vi procureranno sacrifici.

LEONE. Purtroppo questo mese dovrete lottare con una discreta carica di pessimismo che vi porterà ad essere insoddisfatti di tutto ciò che farete e soprattutto dei risultati ottenuti. Faticherete a sentirvi realizzati e perderete fiducia spesso nelle vostre capacità. Ci saranno buone entrate economiche, ma nulla di eccezionale.

VERGINE. Il mese di febbraio sarà fondamentale per dare finalmente corso a quella svolta che caratterizzerà il vostro 2020. Dovrete attendere fino al 20 però per poter ottenere risposte. Nel mentre cercate di non farvi prendere dall’ansia e dal nervosismo e soprattutto non scaricate le vostre tensioni nella coppia.

BILANCIA. Buono il periodo nel campo del lavoro, dove sarete illuminati da stelle positive che sveglieranno il vostro ingegno e la vostra capacità di fiutare buoni affari. Anche l’ambito passionale promette bene, anzi, finalmente potrete risvegliare un amore da tempo addormentato offrendo nuovi stimoli e motivazioni al vostro rapporto.

SCORPIONE. Potrete godere di un mese ottimo nel campo degli affari soprattutto se siete in cerca di buoni investimenti. Comprare e vendere per voi non sarà un problema. In amore una conoscenza inaspettata potrebbe scombinare i vostri piani e mettere in discussione alcune vostre certezze nel rapporto di coppia.

SAGITTARIO. San Valentino vi aiuterà a vincere l’insicurezza e l’instabilità di coppia, regalandovi tanta passione. Chi è single però non dovrà aspettarsi niente più di una scappatella, provocata da un’attrazione fisica travolgente incapace di andare oltre. Se vorrete fare colpo sugli altri dovrete mostrarvi solari e non troppo esigenti.

CAPRICORNO. Questo mese sarete molto attivi sul piano delle idee, vorrete comunicare a 360 gradi tutto ciò che pensate e con ogni strumento a vostra disposizione. Vorrete promuovere il vostro punto di vista senza freni o cautele. In amore avrete successo soltanto se vi abbandonerete all’eros e alla passione, altrimenti sarà una noia mortale.

ACQUARIO. Febbraio vi vede molto fattivi sotto ogni punto di vista, soprattutto perché non avrete dubbi o incertezze che possano rallentare il vostro percorso verso il successo. Tuttavia in alcune giornate dovrete agire con cautela, soprattutto nei primi quindici giorni quando potrete imbattervi in qualche intoppo di troppo.

PESCI. Quello degli affari sarà l’ambito in cui saprete muovervi meglio, con grande abilità, riuscendo a raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Nessuno potrà ingannarvi o illudervi, avrete in mano la situazione e dirigerete il gioco alla grande. Amore altalenante, alti e bassi vi accompagneranno soprattutto nella seconda parte.

