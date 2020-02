Oroscopo di MARZO: previsioni di Branko per il mese della primavera

Inizia il mese di marzo, il mese della primavera che chiude il lungo inverno. Scopriamo come sarà con le previsioni dell’astrologo Branko liberamente tratte dal suo “Calendario Astrologico 2020”

ARIETE. Non lanciatevi in progetti troppo ambiziosi, non è il mese adatto per i sognatori. L’amore potrà avere successo se riuscirete a rafforzarlo con una buona dose di romanticismo. Vi sentirete spesso fragili ed insicuri nelle decisioni che andrete a prendere. Avete bisogno di curare soprattutto il corpo praticando molto sport.

TORO. Marzo sarà il mese degli innamoramenti facili. Per chi è single sarà molto agevole conoscere persone nuove e intrecciare relazioni sentimentali mettendo da parte un po’ di quella diffidenza che sembra caratterizzarvi. Ma attenzione perché per le coppie che sono in crisi, un incontro con una persona particolare e interessante potrebbe portare alla rottura definitiva del legame.

GEMELLI. Il mese si apre per voi molto positivamente. Già nella prima settimana infatti potrete veder concretizzati progetti che state inseguendo da tempo, sia in campo professionale che sentimentale. I risultati non tarderanno ad arrivare, potrete riscontrarli già verso il 6 del mese e questo vi permetterà anche di pianificare meglio e con maggiore fiducia il vostro futuro.

CANCRO. Marzo è il mese della primavera e porterà non soltanto una fioritura della natura, ma farà anche ravvivare l’ambito sentimentale che nel vostro caso si è spento da tempo. Proprio l’inizio della nuova stagione coinciderà per voi con un intenso risveglio della passione. Aspettatevi quindi nella seconda metà del mese serate romantiche che non vivete da tempo.

LEONE. Voi del leone sarete chiamati a combattere sin dai primi giorni di marzo. Purtroppo dovrete fare i conti sin da subito con grandi rivalità e soprattutto con competitori molto rischiosi che tenteranno di offuscare la vostra immagine per ricavarne vantaggio. Dovrete tenere gli occhi bene aperti dunque, e armarvi della consueta grinta che fortunatamente non vi manca.

VERGINE. Inizierete il mese con un po’ di nervosismo, forse a causa di retaggi del periodo appena trascorso. Sin dall’inizio vi troverete a dover fronteggiare un clima ostile, fatto di tensioni e rivalità e dovrete mettercela davvero tutta per non cedere alle polemiche. Non sarà facile, ma dovrete sforzarvi di non raccogliere le troppe facili provocazioni.

BILANCIA. Se fino ad oggi vi siete sentiti prigionieri di persone o situazioni che in qualche modo vi hanno condizionati nelle decisioni, ebbene il mese di marzo spiccherete finalmente il volo avvertendo un forte senso di libertà e di indipendenza che vi spingerà a scegliere da soli la vostra strada e a tentare approcci sentimentali nuovi. Anche nella professione vi sentirete più forti.

SCORPIONE. Per lo Scorpione si annuncia un mese tempestoso ma eccitante. Dovrete fare spesso i conti con un cielo variabile che potrà provocare ripetuti sbalzi d’umore che vi porteranno anche a polemiche e tensioni sul lavoro e nella coppia. Ma nel contempo potrete anche eccitarvi con novità interessanti e con qualche piacevole incontro che vi riporterà il sorriso.

SAGITTARIO. Le sfide sono sempre all’ordine del giorno e voi ce la mettete proprio tutta per non farvi trovare impreparati. A marzo dovrete fronteggiare una competizione in vari campi e. pur avendo gli strumenti giusti per non soccombere, dovrete fare spesso i conti con un nemico insidioso, l’ansia, che soprattutto nei primi giorni si farà avvertire condizionando le vostre scelte.

CAPRICORNO. Il mese si presenta passionale per quanti sono decisi a coltivare l’amore avanti a tutto. Se ultimamente avete troppo trascurato i sentimenti, adesso vorrete dare loro la precedenza, favoriti in questo anche da un desiderio di riscoprire passioni sopite. Dal 5 in poi si preannunciano novità interessanti per tutti, per le coppie ma anche per i single o per chi è soltanto in cerca di nuove amicizie.

ACQUARIO. Inizia un mese di forza sia nel campo sentimentale che in quello della professione e della fortuna. A partire dai primi giorni si potranno notare dei cambiamenti significativi sia per ciò che riguarda l’amore che il lavoro e i soldi. Ovviamente starà a voi fare in modo che tutto questo porti frutto, impegnandovi a cogliere al volo le opportunità.

PESCI. Per i pesci è sempre un’avventura ed in parte siete abituati a tutto. Consolatevi però del fatto che avrete un mese sostanzialmente piacevole in cui dalla vostra parte ci saranno stelle gentili pronte a regalarvi momenti piacevoli e qualche buona soddisfazione. A partire dal 5 del mese inizierete ad assaporare i primi assaggi della primavera in arrivo.

