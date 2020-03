I segreti di APRILE nell’oroscopo di Branko: come sarà il nuovo mese

Sta iniziando un nuovo mese, il mese di aprile che risveglia la natura, il tepore, fa rinascere le belle stagioni, ma ci porta anche a rilassarci e a desiderare il riposo. Come sarà nonostante il brutto momento che stiamo vivendo? Scopriamolo con le previsioni dell’oroscopo di Branko, tratte dal “Calendario Astrologico 2020”

ARIETE. Il mese inizierà con un po’ di tensione a causa di contrasti con una donna, sia essa moglie, fidanzata, convivente, madre, sorella o un qualsiasi altro familiare. Saranno favoriti la voglia di evasione e i flirt anche con persone molto diverse per età e caratteri. Qualche storia potrebbe diventare seria e duratura. Nel lavoro arriveranno buoni affari, ma soltanto verso la fine del mese, intorno al 27.

TORO. Una notizia inattesa potrebbe giungere da molto lontano, anche dall’estero, e potrebbe aprirvi la strada verso nuove opportunità. Questo fatto potrebbe anche spingervi a compiere scelte decisive e rivoluzionarie, che potrebbero portarvi lontano dal vostro ambiente quotidiano. Potreste inizialmente decidere di rinunciare, ma poi fatte le dovute valutazioni accetterete di buon grado la sfida.

GEMELLI. Mese positivo sul fronte sentimentale, i progetti di coppia saranno favoriti, come anche le nuove relazioni e le avventure occasionali. Se siete convinti del grande passo allora decidetevi, sposatevi o andate a convivere. La passione nelle coppie appena nate si farà molto intensa. Favorito anche il settore professionale con la possibilità di sviluppare nuovi progetti e concludere ottimi affari.

CANCRO. Ad aprile dovrete chiudere definitivamente questioni strettamente legate ai soldi, quindi farete di tutto per entrare in possesso di beni ereditari o di risorse che vi spettano. Siete favoriti sul piano degli investimenti e vorrete avventurarvi nelle imprese che offrono solidità e vantaggi. Non siate però troppo frettolosi di concludere ciò che desiderate, sia nel campo degli affari che in quello sentimentale.

LEONE. Questo mese avrete forte desiderio di evasione, voglia di cambiare, di stravolgere regole e consuetudini. Volete uscire dalla solita routine ed esplorare sentieri inediti. Questo vi trasmetterà anche un forte desiderio di trasgressione nel campo dell’amore. Se siete single approfittatene senza remore o timori, ma se siete impegnati o sposati fate molta attenzione ai tradimenti. Meglio non rischiare.

VERGINE. Inizierete il mese molto positivamente, con la possibilità di nuovi incontri e relazioni. Incontri che potranno riguardare la sfera sentimentale, un nuovo amore, o anche quella personale, nuove amicizie, o infine quella professionale, una persona che potrebbe prospettarvi una situazione lavorativa migliore. Prestate soltanto attenzione a non rovinare tutto con polemiche inutili e pretestuose.

BILANCIA. Vi rimetterete in sesto dopo un periodo non positivo dal punto di vista fisico. La salute torna a favorirvi, così come la passione. Proprio così, il mese sarà decisamente caldo, ma anche molto conflittuale. Siete focosi, ma nel contempo vi manca lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza essenziale in certi casi. La donna dal canto suo sarà invece abile cacciatrice e vorrà catturarvi come delle prede. Scatterà l’amore?

SCORPIONE. Dopo un iniziale sbandamento troverete il modo di rialzarvi e di ripartire con il piede giusto. Nella seconda metà del mese torna a splendere la stella del denaro con qualche buona opportunità. Anche l’amore promette bene ma a patto che anche voi, come l’altra parte, sarete disposti a lasciarvi andare, ad abbandonarvi alla passionalità senza troppe pretese. Un mese di alti e bassi.

SAGITTARIO. La primavera vi trasmette la forza di tornare ad essere cacciatori, soprattutto in amore e a ricercare nuove avventure. Anche il campo della professione vi spinge a rimettervi in gioco, a cambiare i vostri ritmi e a rimodulare quelle che sono le vostre abitudini. E anche a ripensare le amicizie, decidendo di investire soltanto su quelle davvero sincere, non quelle interessate e opportuniste.

CAPRICORNO. Aprile vi vedrà in parte disorientati ,e soprattutto in campo sentimentale vi obbligherà a fronteggiare diverse situazioni ostili. Il vostro partner vi ricambia totalmente, ma potrebbe risultare sgradito alla cerchia familiare o a quella degli amici. Questo potrebbe causare tensioni e polemiche che sarà però bene evitare visto che, presto o tardi, si dovranno tutti rassegnare ad accettare il vostro rapporto.

ACQUARIO. Tenete gli occhi bene aperti, perché ad aprile se siete single e non vorrete esserlo più potreste trovare l’anima gemella. Attenti però, perché l’incontro potrebbe avvenire nei luoghi o nei contesti meno prevedibili, magari improvvisamente e a causa di un evento fortuito o una banale coincidenza. Il campo professionale premierà soprattutto i creativi con ottime proposte e contratti vantaggiosi.

PESCI. Aprile sarà il mese della praticità. Tutto quello che avete finora progettato entrerà finalmente nella fase di realizzazione. Voi però dovrete essere veloci e pronti ad ogni evenienza, dovrete accelerare pratiche in sospeso, contratti, proposte di lavoro, e arrivare ad una rapida conclusione. Dovrete fronteggiare una residua pigrizia che potrebbe rallentare la vostra corsa rischiando di farvi perdere il treno.

