Coronavirus, Alice nel Paese del monitoraggio: tra App e task force pagheranno i diritti?

Si legge oggi su Il Corriere della sera: “(…) Una «app» dove ognuno può registrarsi, inserire i propri dati e la propria situazione sanitaria, specificando se è stato sottoposto al test oppure al tampone. E dunque dividendo i cittadini per fasce d’età con le informazioni necessarie a proteggere chi è maggiormente esposto. In questo modo sarà possibile monitorare gli spostamenti delle persone, le «fragilità» e sarà più agevole consentire la ripartenza delle attività, sia pur a scaglioni (…)”.

Inquietante? C’è chi risponde che in fondo la nostra privacy non esiste già più, con l’era dei telefonini sanno tutto di noi, solo che non ce ne accorgiamo. Si può stare in spiaggia e ad un certo punto sul cellulare ricevere un messaggio in cui viene indicato un ristorante per il pranzo a 10 metri di distanza. Già, ma il controllo governativo è un’altra cosa non credete? Attenzione a confondere l’invasione privata (quella che le aziende oggi fanno attraverso gli smartphone) con quella pubblica, è un errore di valutazione.

La domanda è una: un ampio monitoraggio pubblico dei cittadini è accettabile in una democrazia?

La risposta della Cina al virus ha incluso un rigoroso allontanamento sociale, oltre un mese di blocchi in tutta la città di Wuhan e delle aree circostanti, un ampio controllo pubblico dei cittadini, nonché vari metodi di punizione e anche premi per incoraggiare l’adesione a tali misure. Ma la Cina è una dittatura. Tra l’altro pare che il principale fattore che ha contribuito al contenimento del virus non sia stato tanto l’uso della tecnologia ma quello aggressivo delle quarantene, ossia aver controllato militarmente le strade e aver punito i trasgressori. Il che non ha evitato nuovi contagi di ritorno alla Cina appena ha riaperto, come succederà da noi. App o non app molti di noi si ammaleranno, e allora perchè lo Stato non pensa invece a far avere a tutti le mascherine, a seguire la cittadinanza a casa con visite a domicilio e monitoraggio dello stato di salute? Sappiamo di medici che sono morti senza che gli sia stato fatto neanche un tampone. Non è questo il vero dramma che la task force dovrebbe affrontare per primo?

Tornando al controllo, il monitoraggio non si fermerà ai cittadini. Nella proposta per riaprire l’Italia di Medical Fact di Burioni al punto 5 si parla per esempio di “condivisione della strategia comunicativa con l’Ordine dei Giornalisti e i maggiori quotidiani a tiratura nazionale, nonché le principali testate radio-televisive pubbliche e private per evitare i danni potenziali sia dell’allarmismo esagerato che della sottovalutazione facilona o addirittura negazionista (utilizzando anche l’esperienza sul campo nel rapporto medico-paziente)”.

Di fatto una richiesta già messa in atto dal governo con l’Unità per il monitoraggio delle notizie false, composta da rappresentanti del ministero della Salute, della Protezione civile e dell’Agcom. Più un gruppo di esperti volontari, tra cui un medico. Difficile il compito di questa task force: assicurarsi che sia diffusa solo la verità sul Covid-19. E qual è la verità sul Covid 19 se anche l’Oms che il 25 febbraio con una dichiarazione del suo membro invitava a “Ridimensionare l’allarme, il 95% guarisce”?