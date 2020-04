Oroscopo di MAGGIO: le previsioni post quarantena di Branko per il mese

Inizia il mese di maggio che coinciderà anche con la fine della quarantena imposta dal coronavirus. Si potrà ricominciare ad uscire, a frequentare persone, seppur con le necessarie cautele. L’astrologo Branko nel suo “Calendario Astrologico 2020” ci regala chicche interessanti. Vi proponiamo alcuni estratti del suo oroscopo che potrete leggere integralmente acquistando il libro.

Ariete: Non tutto sarà facile. Forze potenti sono ancora contrarie, figure autorevoli e dotate di capitali importanti vi fanno la guerra, lo stesso Saturno non è stabile. Ma i progetti che vengono abbozzati sotto questo cielo sono originali e innovativi, potrete riprenderli in seguito, magari l’anno prossimo, con una buona probabilità di portarli a termine. Lunedì 11 si aggiunge alla vostra dote stellare anche Mercurio, le sue trovate e la sua capacità di fare marketing vi aiutano a procurarvi finanziatori e acquirenti.

Toro: Il mese del vostro compleanno inizia con una Luna un po’ balorda. Niente di davvero preoccupante, anche perché già il giorno successivo, sabato 2, muta a vostro favore e diventa amorosa e gentile. Come sempre accade, però, i cambi lunari sono difficili, ed evidenziano un malumore che vi conviene non coltivare, dato che potrebbe essere proprio quello a scatenare conflitti. Sopratutto nei rapporti personali, in famiglia e nel matrimonio, cercate di smussare gli angoli, di lasciar correre, in questo periodo siete troppo attaccabrighe.

Gemelli: Prosegue l’onda positiva in campo sentimentale. Potreste incappare in incontri un po’ ambigui, molto eccitanti ma alimentati dalla vostra mente… Cercate di restare con i piedi per terra prima di legarvi a qualcuno. Questo Marte più che altro segnala una grande irrequietezza: non riuscite a trattenere la vostra naturale impazienza, e questo tende a generare complicazioni, nella vita personale ma sopratutto nella carriera. Meno male che interviene Saturno a fermarvi, anche se la sua luce non è ancora abbastanza forte per scongiurare contrasti nella professione, contrapposizioni da parte della concorrenza, passi falsi dovuti alla fretta, che è la vostra peggiore consigliera.

Cancro: Se siete giovani, dovete avere una mentalità aperta, acquisire un’ottica più internazionale; se non potete ancora viaggiare fisicamente, fatelo almeno in modo virtuale, utilizzando quei collegamenti che rendono tutto più vicino. La tecnologia vi potrà essere di grandissimo aiuto stando però molto attenti alle insiduie che possono nascondersi nel web. Gli adulti stiano all’erta anche per se stessi: Marte almeno sino al 13 è molto erotico, curioso di esperienze nuove e particolari, quindi non sarebbe strano che qualcuno di voi si lasciasse attrarre da siti stravaganti, che propongono avventure fuori dall’ordinario.

Leone: Non rinunciate mai e poi mai ai vostri sogni, nemmeno quando il cielo è strano come in questo frangente. Sarete certo stanchi di correre controvento, i rifiuti e i contrasti non si limitano alla professione ma invadono anche la sfera personale, i rapporti a due, quelli familiari. È necessario però che non facciate di ogni imprevisto un dramma, non potete rimetterci anche la salute! Intorno a giovedì 7, non è da escludere una crisi in famiglia, siete voi a reagire male a una serie di eventi che non andrebbero drammatizzati. Dall’11 al 27 Mercurio accanto a Venere vi porta fortuna negli affari, vi fa sentire giovani nel privato. Il weekend del 23 e 24 potrebbe regalarvi un nuovo amore!

Vergine: La buona spinta del cielo per la vostra professione prosegue nella prima metà di questo mese. C’è un bel gioco di provocazioni erotiche con un momento di invidiabile lucidità, nel lavoro e nella vita in generale: se siete dirigenti, politici, amministratori con responsabilità importanti, ora intuite con chiarezza dove tira il vento e come vi dovete riposizionare per restare a galla. Non fate gli ingenui: conoscete bene le regole del gioco e, anche senza sporcarsi le mani, tocca pur giocare! Agite sempre con grande prudenza, comunque, e nella seconda metà del mese prendetevi una pausa per osservare come si evolve la situazione.

Bilancia: Nuove relazioni potranno nascere mentre siete in viaggio, oppure con persone straniere o di cultura e tradizioni differenti dalle vostre: siete incuriositi da chi è diverso, esotico, lontano. E se non potete partire adesso, non c’è problema: il mondo è così piccolo, ormai, che le occasioni per relazionarsi sono tantissime anche per chi resta a casa propria! Sono possibili incontri durante corsi di aggiornamento, stage, studi superiori di filosofia, legge, spiritualità; gli amori nascono quasi per gioco ma possono diventare più seri e profondi, c’è tanta voglia di conoscersi, di imparare dall’altro. Gli astri regalano rinnovata freschezza alle relazioni di lunga data.

Scorpione: Dato che siamo nel mese del Toro, avrete già messo in conto qualche influsso difficile. Quest’anno però i pianeti sono strani, vanno a ondate: prima godete di un cielo magnifico, poi all’improvviso sembrano tutti avercela con voi. Per fortuna i “momenti no” non durano a lungo: prima della metà del mese la tensione cala. I cambi di Luna più fastidiosi li avete affrontatati in aprile, ora rischia di mettervi in difficoltà solo l’Ultimo Quarto di giovedì 14, che potrebbe far scattare una crisi in famiglia, una problematica con un parente anziano, ma anche uno scontro nel matrimonio. Anche se siete stanchi di combattere contro tutto e tutti, non dovete drammatizzare.

Sagittario: Protagonista delle danze con volteggio è la solita Venere, che da lunedì 11 viene affiancata da Mercurio e dal 20 pure dal Sole: insomma, una compagnia di saltimbanchi divertente e scanzonata, ma anche capace di qualche furbo raggiro, magari non fato per cattiveria, ma solo per il gusto di giocare. Quello che era nato per gioco, e doveva restare tale, può diventare un pericoloso intreccio che vi imbriglia in situazioni complesse e ambigue. Questo vale in amore ma coinvolge anche la famiglia: scombina gli equilibri consolidati, porta incomprensioni con i figli e i fratelli più giovani. Dovete fare attenzione.

Capricorno: Da veri Capricorno, convinti delle vostre idee, abili, razionali e determinati, raggiungerete lo scopo. Se volete l’amore, amore avrete, se il successo, successo sarà, a meno che non siate voi stessi a desistere dal mettervi in gioco. Siete nati per comandare, con gli onori e gli oneri che questo comporta. Ricordate però che il tappeto rosso che vi porta così in alto non dovete percorrerlo soltanto per i vostri interessi: un vero sovrano brama il potere perché ritiene di saperlo esercitare per il bene di tutti. Questo pensiero degli altri, di chi dipende da voi e dalle vostre scelte, non vi deve mai abbandonare, perché le mosse che tenterete con questo cielo eccellente avranno successo, ma potrebbero attirarvi invidie e rivalità.

Acquario: Saturno nel segno vi porta su un percorso di maturazione personale che comporta una certa fatica. Molto dipende dalla vostra età. Se siete giovani e avete ormai trovato la vostra strada ma vi attardate a casa dei genitori, forse è arrivato il momento di abbandonare il nido. Se siete freschi coniugi con una situazione ormai consolidata o in attesa di un erede, forse è il caso di smettere di pagare un affitto e investire in una casa di proprietà. O ancora, una coppia che ha visto andare via i figli per la loro strada e si ritrova in un’abitazione troppo grande può decidere di trasferirsi in una sistemazione più adeguata alle nuove esigenze. Anche se siete il segno del futuro, potrebbe non essere sempre facile adattarvi a un cambiamento! Ci vuole calma…

Pesci: Maggio non sarà così male, i primi dieci giorni sono positivi per firmare contratti, ricevere notizie, anche pagamenti attesi. Il denaro insomma circola, sono favorite le imprese a conduzione familiare, gli studenti ottengono risultati incoraggianti. La seconda parte del mese è più complicata: ci sono ritardi nelle risposte, ostacoli burocratici che non riuscite ad aggirare, incomprensioni; certe volte vi cadono proprio le braccia. Eppure non vi rassegnate. Maggior cautela è richiesta in amore e nei rapporti con i vostri cari. Questa Venere leggera, scanzonata e poco affidabile vi innervosisce, le correte dietro ma senza riuscire mai a prenderla.

