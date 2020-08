La digitalizzazione favorisce la transizione energetica, video intervista AIDR a “Gennaro Niglio, Direttore Sviluppo e Innovazione GSE e a Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno”

L’evoluzione tecnologica, che ha segnato i cambiamenti contrassegnando la nostra società, ha avuto come fine il miglioramento delle nostre condizioni di vita a spese di un costante aumento del fabbisogno energetico. Cambiamenti che talvolta hanno influito sui nostri comportamenti nell’utilizzo, spesso inconsapevole e per nulla parsimonioso, delle risorse in generale, il tutto con le note conseguenze ambientali.

Oggi è in atto nel mondo energia una transizione energetica che punta a privilegiare soluzioni sostenibili. Come la digitalizzazione può contribuire a ciò è l’argomento dell’Intervista al Dr. Gennaro Niglio Direttore Sviluppo e Innovazione GSE e al Prof. Vincenzo Loia Rettore dell’Università di Salerno.

Modera Ing. Gianfranco Ossino Responsabile Osservatorio digitalizzazione dell’Ambiente e dell’Energia AIDR

Per vedere l’intervista clicca qui

di Vittorio Zenardi Direttore Aidr Web TV, Sito e Social Media

