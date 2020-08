L’oroscopo di Ada Alberti: le previsioni dell’astrologa a SETTEMBRE

Scopriamo le novità che riserva il mese di settembre con le previsioni dell’oroscopo 2020 di Ada Alberti liberamente estratto dal sito online dell’astrologa (LEGGI QUI).

Ariete: Giove è dissonante. Non si dovranno portare a casa i problemi del lavoro, ci dovrà essere più disponibilità al dialogo in famiglia. Qualche Ariete penserà solo alla professione, Giove in Capricorno può offrire il successo meritato, sicuramente vi darà più visibilità, ma attenti a non avere scheletri nell’armadio perché potrebbero venire fuori e danneggiare la vostra immagine.

Toro: Settembre sarà tra i mesi più soddisfacenti. Le coppie potrebbero rivoluzionare la loro esistenza, magari partire per nuove mete o trasferirsi altrove, vendere un’ attività ed iniziarne un’altra. Ciò che è certo è che si dovrà dare voce ai desideri per poterne esaudire qualcuno, finalmente.

Gemelli: La Luna Piena del 2 settembre sarà decisiva riguardo una promozione o un avanzamento. Ovviamente il risultato dipenderà da come sarete riusciti a svolgere il vostro lavoro e soprattutto dalla “qualità” delle vostre azioni. Sì, parlo di rettitudine e di onestà, perché la dissonanza planetaria di Nettuno li consiglia. Ci sarà un taglio, la chiusura di rapporti, si dovrà superare una prova per emergere e dovrete essere astuti.

Cancro: Settembre sarà fra i periodi più tesi. Dovrete dare prova di bravura, determinazione e arguzia nell’attività lavorativa. Sarà bene rivedere o ridiscutere alcuni contratti o accordi, per non incorrere in altri ostacoli o blocchi che richiederebbero un ulteriore cambiamento. Comunque sarete bravi nell’alleggerirvi dalle responsabilità e da situazioni seccanti.

Leone: Organizzerete la vostra vita quotidiana con più attenzione e vi prenderete più cura del vostro fisico e del look. Chi si renderà conto di non essere più supportato da una figura guida o dal compagno di vita interromperà la relazione. Le storie tutte, che siano di lavoro, di amicizia o di amore saranno riesaminate. In genere dovrete chiedervi cosa fare per sviluppare al meglio il lavoro o un progetto in corso.

Vergine: La fatica si farà sentire forse per un incarico impegnativo o un nuovo inizio a due. Alcuni vecchi nodi verranno al pettine ed in amore si dovrà essere sicuri dei sentimenti. Con un ex potrebbero nascere delle discussioni per questioni di denaro, meglio far calare le tensioni. Chi è in coppia da anni e vive un legame difficile potrà dire basta.

Bilancia: Marte continua a sostare in Ariete e i rapporti associativi e collaborativi, non ultime le relazioni d’amore di lunga data, saranno soggette ancora a delle prove, i cambiamenti saranno decisivi. Le coppie che si amano potranno distrarsi con un viaggio o novità piacevoli. Attenti però a non trasgredire perché potreste perdere chi vi ama da tempo.

Scorpione: Le idee, i colpi di fortuna e le opportunità non vi mancheranno, quindi sappiateli sfruttare a dovere, prima che Saturno e Giove diventino disarmonici definitivamente in dicembre. Comunque l’ascendente può fare la differenza, soprattutto se avete superato i trenta anni. Qualche cambiamento nel privato e nelle collaborazioni professionali l’avete già avuto, qualche momento difficile si dovrà affrontare ma alcuni transiti vi sosterranno.

Sagittario: Per quanto apparteniate ad un segno passionale, pronto a vivere grandi exploit sentimentali e passionali, e li vivrete fino a dicembre, visto che Marte transiterà nel segno di fuoco dell’Ariete da giugno, dovrete impegnarvi a vivere l’amore anche con un pizzico di ragionevolezza in più, perché sarà facile scivolare nell’illusione per Nettuno dissonante.

Capricorno: E’ iniziato per voi un periodo più complesso per la casa e la famiglia ma supererete tutto senza grossi problemi. Forse una ristrutturazione o un acquisto importante come quello di una casa o l’avvio di un’attività in proprio potrebbe agitarvi, ma sarà bene comcludere tutto in questo 2020, senza tentennamenti o rinvii, perché questo è l’anno del cambiamento.

Acquario: Giove con Plutone, e poi anche Saturno, transiteranno nel vostro campo 12°, settore che oltre gli altri significati rappresenta la salute che farete bene a curare. Nessuno vi regalerà nulla dovrete faticare ed essere guardinghi, ma il cielo vi darà la possibilità di venire fuori da situazioni complesse e rinascere. Le spese ci saranno ma anche gli introiti e, se non vi arricchirete, almeno pareggerete i conti.

Pesci: Le amicizie che farete vi saranno utili perché saranno propiziatrici di incontri d’amore, affari e piaceri. Periodo interessante anche per accaparrarvi acquirenti o compratori e favori. Perciò datevi da fare! Se siete single, le stelle vi offriranno incontri emozionanti, magari quello tanto atteso, a patto che abbandoniate quell’aria da zitelloni che Giove non vuole più!

