Oroscopo di SETTEMBRE: cosa prevede Branko per il nuovo mese

Siamo a settembre, il mese della ripartenza dopo il periodo delle ferie. Con l’astrologo Branko andiamo a scoprire le previsioni del nuovo mese liberamente tratte dal suo “Calendario Astrologico 2020”.

Ariete: Il mese del rientro presenta qualche disturbo, si avverte un malessere che cresce via via che i giorni passano. Se sono in ballo affari da concludere e la situazione è già matura, sfruttate la prima settimana di settembre: gli ostacoli restano, ma almeno tutto appare più chiaro. Procede a gonfie vele invece la vita amorosa: l’arrivo di Venere domenica 6 in Leone vi dà campo libero, non saranno le piccole schermaglie verbali a rovinare il piatto forte, cucinato sul fuoco ardente dei due innamorati dello zodiaco. È così intensa la vostra spinta erotica che non va esclusa qualche “divagazione” per chi è in coppia da tempo, la normale routine coniugale potrebbe non bastarvi.

Toro: Il mese di un segno amico, la Vergine, presenta quest’anno un cielo variegato. Non si registrano grandi cambiamenti astrali, tranne per Mercurio, stella degli affari, che si trasferisce in Bilancia sabato 5, e Venere, che passa in Leone il giorno seguente. Marte in Ariete non è negativo, ma attenua la capacità di reagire ai disturbi, la forza vitale scarseggia. Inoltre manda raggi ostili a Mercurio nel vostro settore della salute e può dunque favorire l’insorgere di fastidi respiratori, bronchiti, asma, problemi alle mani o alle braccia. Mercurio, sempre in movimento, un po’ frenetico, influisce anche sull’equilibrio nervoso, che può mancare se il pianeta è disturbato.

Gemelli: Appare una vena di tristezza smarrita tra le pieghe del vostro irresistibile umorismo… I pensieri vagano liberi e leggeri, e vi trovate a interrogarvi su voi stessi, sopratutto nei giorni intorno a mercoledì 2, quando una sfuggente Luna Piena in Pesci vi tocca direttamente. Ma non è il caso di drammatizzare, perché già nel weekend il cielo cambia: il vostro Mercurio passa in Bilancia e Venere diventa una gran signora in Leone… Il vostro pianeta guida vi fa tornare un po’ bambini, avvertite una gran voglia di scaricare le responsabilità, di giocare con la vita e con l’amore. Serpeggia un’atmosfera estiva, con flirt, avventure ricche di passione e di gratificazioni; siete adorati e al centro dell’attenzione, e questo vi fa sentire ancora più avidi di riconoscimenti.

Cancro: Datori di lavoro, superiori, burocrazia e autorità sembrano gareggiare per complicare la vostra ascesa. Dovete stare attenti e non prestare il fianco ad attacchi di nemici che mirano al vostro punto debole. In settembre Mercurio è in Bilancia e non vi aiuta a essere lucidi, a fine mese cade anche l’equinozio e il 24 un difficile Primo Quarto potrebbe riservarvi una crisi da affrontare con furbizia più che con contromosse aggressive e scomposte. Per fortuna avete la vostra arma segreta: le relazioni che avete costruito negli anni, persone che vi vogliono bene e sono disposte a darvi una mano. In questo cielo un po’ turbolento, i settori che ricevono gli influssi più benevoli sono proprio quelli dei colleghi, dei vicini e delle amicizie.

Leone: Se siete liberi professionisti, è un buon momento per dare un certo impulso alla vostra figura professionale; lavorate sui social media per farvi conoscere: magari non diventerete famosi come influencer, ma potrete allargare il vostro campo d’azione, aiutati da questo Marte sempre molto energetico. Settembre però vi porta un’altra magnifica presenza: Venere, stella dell’amore, che domenica 6 entra nel vostro cielo, bella e generosa come una regina, felice di essere di nuovo in vostra compagnia, pronta a esaltare la vostra immagine professionale ma anche il vostro fascino. L’estate del cuore non è certo finita… Ci sono Lune sempre molto interessanti per chi è a caccia di nuovi incontri, per esempio quella del primo weekend del mese, del 9 e 10 o ancora del 14, 18, 22 e 23, durante l’equinozio.

Vergine: Mercurio nel vostro cielo è molto veloce, e già la sera di sabato 5 si sposta in Bilancia. Ma non dovete preoccuparvi, perché il vostro protettore celeste passa in territorio amico e sino alla fine dell’anno sarà ostile soltanto venti giorni in dicembre. L’abilità commerciale, il talento di inventare soluzioni creative, la capacità comunicativa che vi fornisce sono dunque assicurati per molto tempo e questo vi garantisce carta bianca negli affari e nella professione, riuscite a far valere la vostra bravura senza ostacoli. Il cielo infatti, a parte il solito Nettuno, è del tutto sgombro da nemici di ogni tipo.

Bilancia: Bisogna ammettere che la stella dell’amore vi è stata veramente d’aiuto, e avrete ancora a lungo a disposizione i suoi raggi gentili: sino alla fine dell’anno sarà sempre positiva per il vostro segno. Quando la Bilancia ha Venere amica, ha già il cuore colmo di ottimismo e d’amore, e questo la aiuta ad affrontare con serenità ogni altro influsso contrario. Anche se controverso, tormentato, frenato da circostanze indipendenti dalla vostra volontà, l’amore arriva, ed è questo ciò che conta di più. Stringete dunque i denti sino a venerdì 4, poi un chiarimento diventa possibile, riuscite a parlarvi e l’orizzonte si rischiara.

Scorpione: Gli incontri fatti durante i primi due mesi d’estate – tanti e spesso divertenti, stimolanti e curiosi – ora vanno selezionati con cura. Ci sono persone che vi hanno dato molto sul piano personale, altre che possono aiutarvi nella professione, altre ancora che sono andate bene per una conoscenza superficiale ma che ora non vi interessano più di tanto. Sabato 5 Mercurio passa alle vostre spalle, e voi tendete a chiudervi in voi stessi, siete meno socievoli ed estroversi del solito e quindi faticate a tenere insieme tutti questi fili che vi legano agli altri. Certamente è anche un po’ colpa di Venere, che domenica 6 si sposta in Leone, in posizione poco amorosa, e diventa una piccola tiranna che vi vuole tutti per lei, monopolizza i vostri pensieri. Non è detto che questo vi rincresca.

Sagittario: Chi è solo, per scelta o perché qualche storia non ha retto all’incostanza di uno dei due, può incontrare la persona giusta in giornate come il 14, 15, 18 e 19, o meglio ancora dall’equinozio in poi, per esempio il 22, 23, 26 e 27. Si avverte tanta passione in questi nuovi amori, ma anche una sintonia che va oltre il fisico: c’è simpatia, una certa concordanza nel modo di intendere l’amore, al di là delle differenze, che pure restano. Non tutto però è semplice, durante i cambi di Luna (2, 10 e 17) non sono da escludere momenti di gelosia, divergenze dovute a intromissioni dei familiari oppure a scelte di lavoro che complicano la relazione. La professione riparte con grandi aspettative da parte vostra ma anche con un po’ di fatica, avete la testa piena di tante cose…

Capricorno: Dovete solo stare attenti perché i concorrenti sono molto agguerriti, non hanno intenzione di concedervi spazio, vi attaccano con maldicenze e pettegolezzi che coinvolgono la vostra figura professionale ma anche la vita privata. Vi conviene non rispondere, non c’è bisogno di affrettarsi a smentire, meno se ne parla meglio è: prima o poi l’attenzione sarà rivolta altrove e tutto verrà dimenticato. Venere passa in Leone domenica 6; porta in mano un ramoscello di mirto, pianta sacra che propizia l’amore, e lo offre a voi e a Marte insieme, per ammansirlo: come resistere a un così dolce richiamo? Gli amori che nascono in settembre hanno qualcosa di esotico, vi inorgogliscono, ma riescono a diventare relazioni profonde, sono destinati a durare in mezzo alle difficoltà.

Acquario: Ci saranno tre settimane molto vivaci e proficue: fatele fruttare immediatamente perché la stella degli affari nei due mesi successivi resterà stimolante ma sarà anche problematica, quindi è meglio mettere subito le cose in chiaro con soci e collaboratori. Impostate il lavoro e i nuovi contatti in modo da poterli riannodare anche in seguito: più lontano lancerete le vostre reti, più numerosi e grossi saranno i pesci che vi resteranno impigliati. Dovete affrontare vecchie e nuove questioni patrimoniali che riguardano la famiglia. Se avvertite chiusura o freddezza nel partner, parlatene sinceramente, il dialogo risolve ogni cosa. I flirt invece sono molto liberi, c’è eros e anche quel pizzico di trasgressione che fa sembrare tutto più eccitante.

Pesci: Dopo la prima settimana, in cui vi sentite ancora un po’ estranei alla vostra consueta quotidianità, le stelle si concentrano sull’ambito lavorativo. Sabato 5 Mercurio lascia la Vergine e qualcuno – un figlio, o magari un fratello, o un collega più giovane – finalmente la smette di irritarvi con le sue critiche pignole, di osservare e commentare ogni vostro gesto, ogni parola. Finché lo fa un superiore o il datore di lavoro (il Sole resta nello stesso punto sino al 21), passi, ma non sopportate di essere ripresi da chi ne sa meno di voi. Dovete affrontare tre cambi di Luna difficili: il 2 c’è il vostro plenilunio, eccitante ma anche a rischio litigate. Anche Venere, che domenica 6 passa in Leone, non è affatto male, s’impegna, mete in risalto con orgoglio il vostro valore e la vostra preparazione.

Condividi!