Scuola. Gissi (Cisl): insegnanti e sindacati, giornata di studio sui problemi da affrontare

“Da tempo la Cisl ha scelto di investire con decisione sulla cosiddetta ‘prima linea’, valorizzando al massimo la rappresentanza sui luoghi di lavoro”. Maddalena Gissi, responsabile nazionale della Cisl scuola, annuncia così la “Giornata Nazionale Rsu e Delegati Cisl Scuola”, che si terrà lunedì 7 settembre 2020 in tutta Italia. Appuntamento giunto alla sua quinta edizione. “Si conferma anche quest’anno”, scrive la Cisl Scuola, “nella particolare situazione determinata dall’emergenza coronavirus, un appuntamento ormai tradizionale dell’organizzazione, che vede come protagonisti di iniziative promosse dalle strutture territoriali quanti svolgono attività sindacale nel proprio istituto, come componenti della RSU o come “terminale associativo” della Cisl Scuola”.

Nei momenti di incontro che, a seconda delle circostanze, potranno svolgersi in presenza o attraverso piattaforme on line, l’attenzione si concentrerà in modo prevalente sulle principali novità relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, con particolare riferimento alla gestione dell’Emergenza Covid-19 in ambito scolastico e alle implicazioni di carattere contrattuale che questo determina nelle relazioni sindacali d’Istituto.

Anche utilizzando materiali predisposti dalla segreteria nazionale, saranno approfondite le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro, quelle riguardanti l’individuazione e la gestione dei lavoratori fragili, le linee di orientamento per la contrattazione delle risorse del MOF a disposizione delle Istituzioni Scolastiche. Nel corso della giornata, al pomeriggio, sarà organizzato su scala nazionale un “dialogo” a distanza con Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia interculturale all’Università di Milano Bicocca, sul tema “Profili di una scuola che cambia”, centrale nel dibattito congressuale di imminente avvio, che a partire dai luoghi di lavoro e attraverso le successive fasi territoriali e regionali condurrà allo svolgimento del prossimo Congresso Nazionale, in programma nella primavera del 2021.

“Ci siamo impegnati a fondo in questi mesi per rendere possibile una riapertura delle scuole in condizioni di massima sicurezza”, racconta Maddalena Gissi annunciando la giornata del 7 settembre, “un impegno che in questa fase investirà direttamente le relazioni sindacali di istituto; la nostra giornata è un segnale forte della nostra volontà e capacità di essere anche in ogni singola scuola protagonisti fondamentali e decisivi. Da tempo la Cisl ha scelto di investire con decisione sulla cosiddetta ‘prima linea’, valorizzando al massimo la rappresentanza sui luoghi di lavoro. Una presenza che, insieme alla nostra diffusione capillare sul territorio, ci consegna un primato nella rappresentanza che si traduce anche in una sempre più efficace azione di tutela e di servizio a chi lavora nella scuola”.

