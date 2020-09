Torna il vintage con gli horror in limited edition dvd+vhs della collana Horrible Tapes

Dopo l’uscita in dvd di Supermarket horror, Spookies e Sola… in quella casa, Spaghetti Pictures Italia prosegue il proprio lavoro di riscoperta su supporto digitale di rarità e cult della celluloide horror del passato.

Per la nuova collana Horrible Tapes saranno infatti disponibili in dvd, a partire dal 7 Ottobre 2020, tre titoli fino ad oggi totalmente inediti in Italia: The children di Max Kalmanowicz, Jesse James meets Frankenstein di William Beaudine e The horrible house on the hill di Sean MacGregor e David Sheldon, ognuno in versione originale provvista di sottotitoli in lingua italiana.

The children (1980) A seguito di una fuga di gas asfissianti provenienti da una centrale nucleare, cinque bambini di una cittadina del New England si trasformano in zombi. Da quel momento iniziano ad uccidere ogni creatura vivente che incontrano.

Jesse James meets Frankenstein (1966) Traditi da un compagno, Jesse James e Hank Tracy cadono in un’imboscata nella quale il secondo rimane gravemente ferito dallo sceriffo McFee. Jesse lo trasporta in un piccolo villaggio messicano dove, con l’aiuto di Juanita Lopez, vanno in cerca di un medico. Ma viene affidato alle cure di Maria e Rudolph Frankenstein, nipoti del leggendario barone, rifugiatisi nel West per sfuggire alla triste nomea della famiglia.

The horrible house on the hill (1974) Cinque strani ragazzi sopravvissuti ad un incidente stradale si rifugiano in una lussuosa villa di montagna di proprietà del magnate Papa Doc. Il proprietario e i suoi ospiti non si rendono conto che i ragazzi sono sfuggiti a una clinica per malati di mente. Ed è l’inizio di un weekend da incubo.

La particolarità di questi tre nuovi titoli prodotti e distribuiti da Spaghetti Pictures Italia, però, risiede nel fatto che è possibile acquistarne ciascuno sia in versione dvd standard che in una limited edition imperdibile per gli amanti del vintage e i nostalgici dell’era analogica, in quanto comprendente, oltre al disco digitale, il poster, una cartolina, l’adesivo Horrible Tapes e perfino la videocassetta del film.

Il costo delle edizioni standard Horrible Tapes è di 14.90 euro l’una, ma i primi cento acquirenti in pre-order potranno averle tutte e tre insieme al prezzo speciale di 34.90 euro incluse spese di spedizione.

Per quanto riguarda le limited edition, invece, il cui prezzo è di 49.90 ciascuna, l’offerta in pre-order per le prime cento prenotazioni è per l’intero trittico di 119.90 euro incluse spese di spedizione.

The children, Jesse James meets Frankenstein e The horrible house on the hill sono acquistabili in esclusiva da queste due pagine:

https://www.spaghettihorror.it/prodotto/horrible-tapes-video-pack-promo-3-dvd-standar

https://www.spaghettihorror.it/prodotto/horrible-tapes-video-pack-promo-3-dvd-vhs-limited-edition/

