Massimo Bomba: per un’ introduzione all’analisi dei simboli e dei segni

Una rubrica di astrologia… Questo è un progetto interessante… Praticamente qui, si può dire di tutto. Apriamo una pagina di confronto con le diverse opinioni che si possono esprimere… Il mio approccio è stato del tutto casuale, o forse come sostengo io, la casualità non esistendo, era qualcosa che doveva essere, doveva nascere e così è stato. È la curiosità, diretta parente dell’intelligenza, che mi ha portato a questi studi, iniziati in sordina e poi, vista la grande ricchezza e potenza che possiedono, a diventare un vero e proprio strumento di comunicazione e insegnamento.

I segni dello zodiaco, secondo me, sono il più grande bagaglio di conoscenze che l’umanità è riuscita a raccogliere e sintetizzare in simboli. In effetti potremmo anche dire che l’astrologia è un misto di molte differenti discipline. Antropologia, semantica e semiotica, che io debbo sempre ricontrollare nel loro significato letterale, perché le confondo sempre… E soprattutto, statistica.

Sin dalla notte dei tempi, l’uomo ha cominciato ad osservare il cielo notturno, più parlante del diurno, e a riflettere, pensare e quindi a collegare i fatti che accadevano a situazioni planetarie. Naturalmente, molto in piccolo… Le nascite erano sicuramente un fatto molto importante per i primi popoli, i nuovi nati erano la forza stessa del potere, erano la forza lavoro per i campi e il sostentamento, nonché quelli che sarebbero diventati i soldati e quindi i difensori di quel popolo e di quel regno. Figuriamoci quanta importanza è stata data alla nascita di ogni nuovo individuo, presso ogni popolo. Per non parlare della nascita dei bambini importanti come i figli dei regnanti, dei faraoni, degli imperatori, che ben altro peso avevano nelle sorti di un popolo e di un regno.

Queste nascite erano attese e studiate sin dal primo istante, consultando chiunque avesse avuto una qualsiasi conoscenza da dire, al sovrano e al popolo, che naturalmente viste le condizioni generali dei tempi e la precarietà della vita stessa, molto si preoccupavano del futuro nascituro. La nascita di un bambino era un evento importantissimo e fondamentale. Figuriamoci il figlio di un re!

La stessa nascita di Gesù, è stata annunciata simbolicamente da una stella… Questo la dice lunga su quanto fosse importante la simbologia, dei segni e delle stelle… I re magi, maghi, studiosi, sacerdoti, religiosi e studiosi di antiche tradizioni e guarda caso venivano da oriente… Dove tutto nasce, come conoscenza e come civiltà… E portano a Gesù dei doni, naturalmente simbolici che ne attestano e suggellano l’importanza e la regalità. Regalità di spirito, di supremazia sui poteri e potentati del mondo, in quanto veniva a portare un regno nuovo, con nuove regole e nuove leggi, che presto avrebbero cambiato il mondo.

Allora, impariamo a leggere i segni e i simboli che ci sono stati insegnati e tramandati. E molto di più capiremo di noi stessi e della realtà che ci circonda.

Condividi!