Oroscopo NOVEMBRE 2020: le stelle fortunate dell’astrologo Branko

Inizia il mese di novembre, andiamo a scoprire come sarà con le previsioni dell’astrologo Branko liberamente estratte dal suo “Calendario Astrologico 2020”.

Ariete: Anche se il Sole in Scorpione è buono, il rientro di Mercurio in Bilancia insieme a Venere riacutizza la tensione in famiglia, in particolare fra genitori e figli, nei primi dieci giorni del mese. Evitate ogni braccio di ferro, ogni recriminazione: rinfacciare il passato non serve a nessuno, né a voi né ai vostri cari, perché invece di agire da sfogo, accresce il nervosismo. Purtroppo, con questo Marte guerriero che avete nel segno, man mano che passa il tempo si tende l’elastico della vostra insofferenza, le provocazioni aumentano e chissà dove si andrà a finire… Questo vale anche nella professione, nei rapporti con le autorità: i giovani Ariete cerchino di non sfidare gli insegnanti sino al 13, poi la situazione inizierà a migliorare.

Toro: I primi dieci giorni scorrono con una certa tranquillità, anche se l’Ultimo Quarto di Luna di domenica 8 può significare una resa dei conti in casa, con la famiglia o con l’ex. Nel mese dello Scorpione è normale che il cielo presenti qualche contrasto, sopratutto intorno ai cambi di Luna, l’8 e il 15. La tensione sale di nuovo da mercoledì 11, quando Mercurio riprende a marciare nello Scorpione. Il 17 sfida Urano, e questo può significare scontri con l’ex oppure con un socio che si è dimostrato poco affidabile, o ancora una collaborazione che si interrompe repentinamente senza aver dato prima segnali di crisi. Le Lune più difficili si concentrano nei fine settimana. È sopratutto la velocità con cui le novità si susseguono a provocarvi ansia e disturbi neurovegetativi.

Gemelli: Il cielo è bello sia per la vita pratica sia per quella affettiva, Venere è nel punto più dolce sino al 20, accompagnata da Mercurio per i primi dieci giorni: l’amore quindi è affettuoso e giovane come piace a voi; anche un po’ scanzonato: quando siete innamorati, tornate sempre ragazzini… Sino a domenica 8 è un susseguirsi di belle emozioni, Marte è sempre eccitante, le schermaglie d’amore e le piccole liti si spengono in camera da letto. Questo nel caso che la vostra coppia sia legata da un affetto profondo, perché il pianeta dell’eros sa rendervi anche prepotenti, insofferenti e gelosi, e se la relazione ormai è logora una lite potrebbe portare a una rottura che alla fine si rivela liberatoria. Le occasioni di nuovi incontri non mancheranno.

Cancro: Probabilmente in passato, accorrendo subito a ogni richiamo, avete abituato male le persone vicine, che ora non si capacitano del vostro nuovo atteggiamento! Non vi resta che dire sinceramente al coniuge – ai genitori anziani, ai figli, anche a un amico – che adesso non avete forze per venire incontro alle sue esigenze, che siete voi ad aver bisogno di comprensione e protezione. In un rapporto interpersonale i ruoli non devono essere prefissati e immutabili, e voi avvertite la necessità di riflettere per capire chi siete, come siete cambiati, dove volete andare. Se qualche relazione non dovesse resistere a questi attacchi planetari, non fatene un dramma: chi non vi rispetta non sa amarvi come desiderate. È l’effetto di Saturno, che dà gli ultimi scossoni alla vostra vita personale, ma anche alle associazioni e alle collaborazioni.

Leone: È il mese dello Scorpione, un segno con cui c’è scarsa armonia, ma il cielo non è male, anche Mercurio vi concede una gradita pausa nei primi dieci giorni. Avete quindi una finestra da sfruttare per concludere i vostri affari e stilare un piano preciso delle mosse successive che vi sarà molto utile nelle prossime settimane. Già lunedì 2, in mattinata, la Luna cambia e vi aiuta a stringere nuove amicizie, a rafforzare la rete di conoscenze che state coltivando da un po’. Anche il 9 e il 10 sono giorni utilissimi per compravendite, sistemazioni, nuovi affari; poi Mercurio appare meno lucido e quindi vi conviene raddoppiare l’attenzione, leggere tute le clausole in piccolo prima di firmare accordi e contratti, e assicurarvi che tutto sia legale.

Vergine: Fino a sabato 21, quando il Sole entra in Sagittario, il vostro cielo è ancora del tutto sgombro. Dato che Venere (fino al 20) e anche Mercurio (fino al 9) sono in Bilancia, il fulcro della vostra vita si sposta nel campo pratico. Siete molto attivi con progetti, trattative, compravendite, messa a punto di contratti, così concentrati e veloci che è difficile starvi dietro. Dal 10, quando Mercurio sarà un’altra volta in Scorpione, iniziate a stringere i tempi e cercate di arrivare alla firma. Sarebbe opportuno approfittare di questo cielo per sistemare una volta per tutte ogni sorta di pendenza legale, causa in sospeso, lite, eccetera; si trattasse pure di vecchie multe, Giove e Saturno dal prossimo mese avranno una posizione diversa, per quanto assolutamente non negativa, quindi non vi proteggeranno con la stessa tenacia.

Bilancia: Quel Marte così aggressivo e insistente vi sta snervando, non vi piace litigare, preferite pacati confronti verbali; tuttavia non siete voi a decidere, e quando si è attaccati è inevitabile, e anche giusto, difendersi. Per sfogare una parte di tutta quell’energia marziana che si accumula e può causare disturbi alla salute, è meglio praticare una leggera attività fisica, evitando però gli sport pericolosi. Oppure fate di più l’amore… Per i nuovi incontri, è bella la Luna del 20, così come il plenilunio del 30, cercate di uscire intorno a quelle date. Questo cielo, anche se non privo di ostacoli, è positivo per portare avanti le imprese, gli affari; Mercurio in Scorpione è furbissimo, scava come un minatore a caccia di notizie e ne ricava sempre qualcosa di utile, da usare contro gli avversari che vi sfidano a viso aperto.

Scorpione: La stagione del vostro compleanno parte bene, nel cielo: fatta eccezione per il lento Urano, non avete stelle negative, potete dunque gestire la vita personale e professionale senza ostacoli. Proprio per questo dovete sfruttare gli astri per sistemare vecchi impicci fiscali, legali e burocratici, nonché le questioni con l’ex: appoggiatevi a questo ottimo Giove, al grande Saturno, gli influssi positivi non saranno eterni, non lo sono mai per nessuno… In novembre c’è il vostro Sole, Mercurio ritorna da voi con le sue idee brillanti e la sua capacità comunicativa, sabato 14 inizia a formarsi la vostra Luna Nuova che si completa domenica 15. Venere si è messa a correre, e il 21 fa il suo ingresso nel vostro segno, maliarda e sensuale come non mai.

Sagittario: Per i primi dieci giorni Mercurio è favoloso, tirate le fila per assicurarvi un bel colpo negli affari, la direzione di un progetto importante, la responsabilità di un settore nella vostra azienda: sono tutti obiettivi alla vostra portata, bravi come siete. Un bel ruolo per la vostra affermazione lo svolge Venere, in Bilancia sino al 21, che vi rende simpatici e coinvolgenti, ma anche un po’ più diplomatici del solito. E questo non vi fa certo male: non è vero che siete famosi per le vostre gaffe? Ci sapete fare, insomma, ampliate la vostra rete di relazioni e contati sia personali sia social, non perdete occasione per scambiare inviti e numeri di telefono, ottenere e divulgare informazioni: è così che, pian piano, riuscite a costruire qualcosa di buono, che vi dà grandi soddisfazioni.

Capricorno: Anche in questo mese il settore delle amicizie è molto ben stimolato. Il cielo vi spinge a conoscere, approfondire le relazioni, rendere stabili le alleanze. Nei primi dieci giorni dovete prestare attenzione perché Mercurio torna indietro in Bilancia e riprendono a circolare pettegolezzi su di voi: roba vecchia, ma si sa che la gente si attacca a tutto; non badateci troppo, anche perché il passaggio è breve. Piuttosto sarebbe meglio evitare che qualcosa arrivi alle orecchie del coniuge: Venere è in Bilancia, non si delinea nulla di grave, ma con quel Marte attaccabrighe non si sa mai… La gelosia vi dà un gran fastidio e non serve a niente, ma è difficile tenerla a bada, non bastano generiche rassicurazioni.

Acquario: È offuscato da atmosfere caliginose, da quella pioggerellina fitta che fa tanto bene al terreno ma scaccia il buon umore dagli animi. Non a caso è il mese dello Scorpione, un segno che ama il buio e l’umidità dei luoghi nascosti. Simili sono le situazioni che vengono a crearsi in questo periodo, e voi faticate a gestirle perché – nonostante la vostra intelligenza – non riuscite a coglierne la logica. Spinti da quel Marte fattivo, vi date da fare, tentate di tagliare i nodi gordiani che vi ostacolano tramite la burocrazia lenta, le gerarchie ostili. Ma contrapporvi frontalmente non è la tecnica migliore: questo genere di muri non può essere abbattuto, piuttosto va aggirato con furbizia.

Pesci: Chi l’ha detto che è il mese più grigio dell’autunno? Nel 2020 vi scalda il cuore grazie al Sole sensuale, avvolgente, misterioso, e a Mercurio che prosegue – tranne per i primi dieci giorni, in cui fa un salto all’indietro, in terreno neutrale – il suo transito positivo. Anche Venere, stella dell’amore nonché della fortuna, trascorre i primi venti giorni in Bilancia, poi arriva nello Scorpione e vi abbraccia con tuta la sua forza. Insomma, non potrete sentirvi trascurati da questo cielo… Le relazioni sono intense, coinvolgenti, passionali, ma dato che Marte vi rende molto possessivi, tendete a considerare la persona amata come cosa vostra, e questo atteggiamento non giova al rapporto

