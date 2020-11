Oroscopo DICEMBRE 2020: previsioni di Branko per il mese, Natale e fine anno

Inizia il mese di dicembre, il 2020 è ormai agli sgoccioli e molti non vedono l’ora che finisca. Andiamo a scoprire come sarà con le previsioni dell’astrologo Branko liberamente estratte dal suo “Calendario Astrologico 2020”.

Ariete: Siamo arrivati alla fine di un 2020 che avete vissuto a ritmi molto intensi. Dei tre anni trascorsi in compagnia di Saturno, probabilmente quest’ultimo è stato il più serrato, forse il più complesso, data la contemporanea presenza di Giove nello stesso punto del cielo e la sfida continua portata da Marte nel vostro segno. Ora scatta la liberazione: tra il 17 e il 19, prima Saturno e poi Giove abbandonano la difficile quadratura e si spostano nell’amico Acquario, segno degli incontri, delle amicizie, delle relazioni sociali, del futuro. Tutto il peso che avete sopportato vi scende dalle spalle, spazzato via dal vento stellare di questo segno fratello. Da subito dicembre si presenta con un’aria nuova. Il primo del mese Mercurio passa in Sagittario e vi propone viaggi, nuovi ambienti, persone diverse, occasioni che vengono da lontano; Venere lo raggiunge la sera del 15 portando la sua carezza gentile, la sua fortuna.

Toro: Se non fosse per Venere in Scorpione (opposta ma anche molto sensuale), sino al 18 di questo mese non avreste nemmeno una stella negativa… Puntate quindi su questa prima parte di dicembre per radunare e definire le questioni più importanti ancora in sospeso. Purtroppo non è da escludere che, data la fretta con cui vi toccherà chiudere affari, spartizioni eccetera, qualcuno se la prenda a male; potreste farvi qualche nemico, quindi cercate di prestare attenzione, guardarvi le spalle e mantenere una sana diffidenza. Ciò che conta è sciogliere una volta per tutte situazioni poco chiare, anche perché nel weekend del 19 e 20 il cielo cambia aspetto, Saturno va a occupare definitivamente l’Acquario e il buon Giove lo segue a ruota.

Gemelli: Nasce con la Luna Piena ancora nel vostro cielo, e vi porta grandi novità, succoso antipasto del vostro prossimo, eccellente 2021. Può darsi che non ve ne accorgiate subito, perché è la stagione del Sagittario, un segno che vi attira ma nello stesso tempo vi provoca e vi innervosisce. Come sempre quando il Sole è opposto, ci sono difficili cambi di Luna (martedì 8 e lunedì 14), e in Sagittario si trovano pure Mercurio, sino al 20, e Venere, dalla sera del 15. Non si tratta di disturbi pesanti, anche perché queste stelle sono molto veloci, ma possono causare irritazioni e attriti nel matrimonio, nelle collaborazioni e nelle associazioni, che dovete saper prevenire tenendo a bada il più possibile la vostra lingua affilata. Vi conoscete ormai: a meno di robusti correttivi nel cielo natale, qualche volta non riuscite proprio a trattenervi!

Cancro: Probabilmente quest’anno vi è sembrato il più complicato, il più faticoso di tutti, e ancora non sentite di esservi gettati definitivamente alle spalle i problemi e gli ostacoli che avete incontrato e superato. Tuttavia vi va riconosciuto: siete stati bravissimi! Vi resta un ultimo sforzo – Marte rimane ostile sino all’inizio di gennaio, il Sole e Mercurio non sono gentili –, poi l’orchestra delle stelle suonerà tutta un’altra musica! Intanto segnatevi sul calendario in rosso queste due date: 17 e 19 dicembre; prima Saturno e poi Giove abbandonano l’opposizione una volta per tutte e vi lasciano liberi e leggeri… Sarà pur vero che gli esami non finiscono mai, ma questa volta ne avete superato uno che vale una laurea! Intanto dicembre, anche prima del giro di boa a lungo atteso, si dimostra subito un mese molto fattivo, con stelle operose e vivaci.

Leone: La prima metà del mese è più leggera, con Mercurio e il Sole in Sagittario, un’accoppiata che vi fa venir voglia di concedervi una pausa divertente, di fare un viaggio, di impegnarvi nei vostri hobby e seguire i vostri interessi, di praticare sport. Sono stelle molto creative, nascono idee che, coltivate e ben supportate, potrebbero aprirvi nuove strade interessanti per la professione, in particolare se vi muovete nel campo dell’arte o dello spettacolo – voi Leone siete mattatori nati! Subito dopo la metà del mese, però, avvengono due passaggi astrali che mutano profondamente il panorama stellare: giovedì 17 Saturno si stabilisce definitivamente in Acquario, seguito da Giove sabato 19. Si tratta di un faro puntato sul matrimonio, sulle associazioni, sulle collaborazioni, settori della vostra vita che vengono messi sotto osservazione da Saturno in particolare. Avete avuto modo di assaggiare questo transito nel corso del 2020, tra aprile e giugno, quindi già saprete in quale settore tagliare rami secchi e sistemare situazioni in bilico.

Vergine: Cercate di essere meno rigidi, a volte sembra che non vi possiate accontentare se non di risultati ottimi: non pretendete sempre la perfezione! Chiudete un occhio se intorno al 14, giorno di Luna Nuova, c’è una novità (scolastica?) che non vi piace. È consigliabile incoraggiare la loro confidenza, ma come potete mantenerla se la vostra reazione è ipercritica? Lo stesso vale per i rapporti d’amore, dal 17 anche Venere va in Sagittario e a volte sembrate ostili persino nei confronti della persona amata. Ma il cielo gira in fretta e tutto cambia all’improvviso, nei giorni tra il 17 e il 21 il panorama stellare si trasforma. Saturno, Giove, il Sole e Mercurio assumono nuove posizioni a cui vi dovrete abituare, la vita professionale registra buone notizie, interessanti opportunità. Siate duttili, gioverà anche alla salute: Mercurio contro vi rende sensibili ai mali di stagione, i cambi di Luna (8 e 14) vi instillano un certo nervosismo. A Natale però splende una Luna stupenda, siete amati pure dai figli. Amate anche voi, ne vale sempre la pena. Auguri!

Bilancia: Ripensando alla fatica dell’ultimo anno, vi sembrerà di sognare! Certo, rimane ancora quell’esasperante Marte che vi attacca come può, tramite gli ex, la burocrazia, il fisco, e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia anche questo transito nei primi giorni del 2021 finirà e non dovrete più ripetere questa difficile esperienza sino alla prossima incarnazione! Badate soltanto a mantenere la calma in quest’ultimo mese e a occuparvi con attenzione della forma fisica: siete esausti, anche se le stelle di dicembre sono rigeneranti. Per le vacanze di Natale scegliete una località tranquilla; se amate la montagna non puntate alle vette più alte ma optate per una baita romantica e ben riscaldata in qualche valle amena. Nei primi venti giorni, però, avete la possibilità di dare un’ulteriore spinta al lavoro e fare passi avanti nella carriera; anche se vi sembra di non raggiungere mai la meta desiderata, tutto l’impegno che avete profuso in questi mesi sarà ricompensato l’anno prossimo con gli interessi.

Scorpione: Venere è amorosa nel vostro cielo sino al 14, poi diventa ricca e pratica, una contabile che fa quadrare i conti con qualche buona idea, e procura nuovi clienti che vengono da lontano; anche il Sole invia raggi caldi e generosi sul settore del patrimonio personale. Tuttavia non dovete partire per la tangente, non è tutto oro quello che luccica, e anche se non siete certo superficiali – anzi, a volte peccate di eccessiva diffidenza –, potreste comunque lasciarvi convincere da qualche parente o amico a partecipare a un affare non adeguato. Quello che vi induce a sbagliare è l’eccessiva sicurezza, il credervi più furbi degli altri – forse lo siete davvero, ma non è una garanzia. Avete avuto stelle magnifiche, ma gli astri sono sempre in movimento, dovete lasciare qualcosa anche al resto dello zodiaco! Il cielo di dicembre infatti vi porta nuove importanti sfide stellari, con Giove e Saturno che passano tra il 17 e il 19 in Acquario, un segno poco compatibile.

Sagittario: Tutto è bene quel che finisce bene, si dice, e nel vostro caso il 2020 termina alla grande! Il vostro cielo è del tutto sgombro, non avete stelle negative (tranne Nettuno, ma non è una novità) e anche quell’umore pensoso, che vi portava a chiudervi in voi stessi, si dirada sotto un cielo che diventa sempre più allegro e natalizio. Il primo del mese arriva Mercurio, Venere lo segue martedì 15, subito dopo la vostra Luna Nuova, l’inizio del vostro anno zodiacale che vede subito due eventi astrali molto significativi: in una manciata di giorni, il severo Saturno e il vostro padre Giove traslocano in Acquario, un segno amico e fratello che influenza sopratutto gli studi, le relazioni con le persone vicine, i viaggi. Marte è ancora trionfante e sensuale, proprio come voi… Natale è affettuoso, la Luna diventa magnifica la notte di San Silvestro. Auguri!

Capricorno: La novità fondamentale vi tocca da vicino, ed è il trasloco – stavolta senza ripensamenti – del vostro padre Saturno giovedì 17 in Acquario, seguito a ruota due giorni più tardi da quello di Giove. Il pianeta della fortuna conclude il suo transito nel vostro segno, lo rivedrete solo fra circa dodici anni… Ma non c’è motivo di rimpiangerlo, perché dall’Acquario Giove si impegnerà a incrementare i vostri guadagni e a metterli al sicuro con la valida collaborazione di Saturno, che a sua volta vi aiuterà in un’attenta “spending review” del bilancio personale. Intanto, godetevi le prime due settimane di dicembre, belle per l’amore e gli incontri, protette da Venere gentile. In seguito, il cielo si fa più natalizio, più proiettato verso l’intimità familiare. Il 25 splende una tenerissima Luna, calda e affettuosa, che vi permette di vivere il Natale fra dolci, regali e presepe, secondo la più classica delle tradizioni.

Acquario: Siamo al termine di questo 2020 così strano e interessante. Il primo del mese si conclude la fastidiosa quadratura di Mercurio, che passa in un territorio amico, dove finalmente le cose si dicono con chiarezza e guardandosi in faccia. Restano il fastidio del solito Urano e anche di Venere sino al 14, ma passa presto. Le allegre stelle in Sagittario – il Sole, Mercurio e Venere dal 15 – ricevono i raggi energetici di Marte e sprigionano un entusiasmo contagioso, adatto alle festività natalizie. Si apre una nuova era: giovedì 17 e sabato 19 preparatevi ad accogliere il futuro nel vostro segno, perché il vostro padre Saturno e il generoso Giove arrivano da voi per trasformare il mondo. In tempi di cambiamenti climatici, di fenomeni migratori, di sommovimenti politici e culturali c’è bisogno di voi, dei vostri alti ideali.

Pesci: Mercurio è polemico sino al 20: si scatenano discussioni al lavoro con i colleghi più giovani, si diffondono pettegolezzi che vi danno fastidio, il rapporto con i figli non è semplice, manca il dialogo; subito prima di Natale però la stella degli affari si sposta in territorio amico, con il solstizio d’inverno tutto diventa più semplice. Nelle prime due settimane siete comunque protetti da un’ottima Venere, che vi consente di mettere in tasca un po’ di soldi. La stella dell’amore vi aiuta anche a trascorrere un periodo piacevole sul piano degli affetti: il 3 e il weekend del 12 e 13 sono giornate belle per l’amore e gli incontri. Dicembre vede la fine di una fase stellare e l’inizio di una nuova vita: rispettivamente il 17 e il 19 Saturno e Giove si spostano in Acquario alle vostre spalle, però continuano a proteggervi e a rendervi migliori.

