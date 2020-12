I Cocktail del Jerry Thomas Speakeasy: ecco CROCK ‘N TONIC

DRINK: CROCK ‘N TONIC

BARTENDER: la crew del The Jerry Thomas Speakeasy di Roma

INGREDIENTI:

50 ml Crocodile Gin

Acqua tonica

Bicchiere: Collins

IL DRINK:

Riempire un bicchiere con del ghiaccio fino al bordo, versare il Crocodile Gin e lasciare la bottiglia di acqua tonica on the side, aperta e a fianco del bicchiere, in modo tale che il cliente possa riempire a piacere. Un gin tonic fresco e semplice, ma al profumo e sapore del Crocodile Gin, marchio Del Professore, realizzato nella distilleria Quaglia. Crocodile Gin è infatti un gin fresco e schietto, realizzato con ginepro, agrumi, coriandolo e ricco di intense note di sambuco e pepe giamaicano. Al palato è pieno, delicatamente ammorbidito da note di vaniglia e altre spezie esotiche. Un drink nato nel The Jerry Thomas Speakeasy, www.thejerrythomasproject.it, primo ‘secret bar’ italiano, nato a Roma dieci anni fa con l’idea di riportare alla luce uno stile di miscelazione ormai dimenticato. Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita a questo piccolo Club nel cuore della Capitale mettendo a disposizione di colleghi, appassionati e curiosi un luogo dove sperimentare e condividere le loro particolari esperienze. Gli anni che seguono sono fatti di viaggi, ricerca, studio, scambi culturali, seminari e tanta determinazione che permette al The Jerry Thomas Speakeasy di entrare per ben cinque volte nella classifica dei “World Best 50 Bars”. Nel 2013 dopo una lunga e minuziosa ricerca storica e tecnica, vede la luce il “Vermouth Del Professore”, primo di una lunga serie di prodotti ideati in collaborazione con le Distillerie Quaglia, compresi tre gin di altissima qualità. E lo scorso anno esce anche “Twist on classic – I grandi cocktail del Jerry Thomas Project”, volume edito da Giunti, che vede raccontati i quattro protagonisti di questa storia: Roberto Artusio, Leonardo Leuci, Antonio Parlapiano e Alessandro Procoli. Un libro che si fregia della prefazione di un cliente affezionato d’eccezione, Jude Law – che durante le riprese delle due stagioni di The Young Pope e The New Pope si affacciava spesso al locale – e la prefazione dello storico dei cocktail David Wondrich.

