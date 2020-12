Branko, previsioni astrologiche del 2021: l’oroscopo segno per segno

Proponiamo le previsioni astrologiche di Branko per il nuovo anno liberamente estratte dal libro “L’unico che aveva previsto tutto-Branko 2021, calendario astrologico” attualmente in libreria. Ecco cosa aspettarsi per ogni segno zodiacale.

Ariete: Si prospetta un anno ricco di occasioni e di novità da affrontare con creatività e senza troppi timori. Ci sarà spazio anche per concludere ottimi affari e fare seri investimenti economici per il futuro. Unica nota stonata le troppe preoccupazioni che potrebbero causarvi eccessivo stress e malesseri fisici.

Toro: Un anno importante dal punto di vista professionale e sentimentale, caratterizzato da scelte decisive che potranno cambiare la vostra vita. Il 2021 sarà contraddistinto da una lunga fase di stabilità che vi vedrà agire con grande saggezza e perseveranza. Curate la salute evitando arrabbiature eccessive e troppo stress.

Gemelli: Dovrete prendere delle decisioni difficili e anche impopolari, ma necessarie per garantirvi un futuro. Dovrete prestare attenzione alle finanze, tenere sotto controllo le spese, evitare investimenti sospetti. Chi lavora con la creatività e la fantasia invece avrà la strada spianata verso il successo.

Cancro: Nel 2021 dovrete realizzare molti progetti, tante aspirazioni e obiettivi concreti, ma per riuscirci dovrete lottare e tenere duro il più possibile. Potrebbero rendersi inevitabili anche dei sacrifici, ma alla fine se vorrete vincere la sfida dovrete rimettervi in gioco. Evitate gli eccessi alimentari.

Leone: Nell’anno nuovo dovrete tenere a freno l’impulso, perché spesso di fronte a situazioni impreviste potreste trovarvi ad agire e a decidere d’istinto, e non sempre questo è un buon consigliere. Potreste trovarvi alle prese con conseguenze indesiderate. Siate cauti nelle decisioni e soprattutto evitate le polemiche.

Vergine: Sarà per voi un anno di grande forza che vi permetterà di raggiungere tanti obiettivi ambiziosi, concludere buoni affari e portare in porto progetti sia di tipo professionale che sentimentale e familiare. Ci sarà una forte energia a guidarvi e accompagnarvi per il 2021. Evitate le cure fai da te, per la salute consultate sempre il medico.

Bilancia: Siete desiderosi di cambiare la vostra vita, fuggire dalla solita routine, riempire la vostra vita di nuovi stimoli, emozioni, obiettivi. Però dovrete stare attenti a non essere troppo precipitosi nelle decisioni, che dovranno essere ponderate a dovere, meditate, studiate nei minimi dettagli. Non affidatevi ai consigli di persone inaffidabili.

Scorpione: Calma e serenità, di questo avranno bisogno i nati sotto il segno dello Scorpione per affrontare le situazioni che caratterizzeranno questo 2021. Di certo agirete con molto scrupolo su ogni questione, sarete precisi e meticolosi e inoltre presterete un’attenzione speciale alla vostra forma fisica, partendo soprattutto dal fegato.

Sagittario: Sarà un anno molto ricco per voi, tante occasioni economiche si presenteranno, tanti profitti deriveranno da fortunati progetti realizzati. Attenti però, perché i soldi andranno comunque amministrati con oculatezza e non sperperati in spese superflue. Siate parsimoniosi soprattutto nei primi mesi.

Capricorno: A fine 2021 realizzerete i vostri progetti e tutto sommato vi riterrete soddisfatti e appagati da un anno che però sarà anche contrassegnato in più occasioni da possibili disturbi e malesseri fisici che non dovrete in alcun modo sottovalutare o trascurare, ma monitorare e curare con la consulenza di specialisti.

Acquario: Una vera rivoluzione vi attende in questo anno in cui potrete cambiare diversi aspetti della vostra vita assumendo anche una forte indipendenza economica e nuove prestigiose responsabilità in campo lavorativo e professionale. L’euforia vi guiderà per l’intero anno ma troppa frenesia non deve farvi trascurare la salute.

Pesci: Dovrete essere abili imprenditori in questo 2021 perché dovrete spesso affrontare situazioni favorevoli sul piano degli affari e dei soldi. Preparatevi a sostenere viaggi e missioni anche all’estero e affrettatevi sin dai primi giorni dell’anno a risolvere certe questioni legali che possano essere di intralcio al perseguimento di alcune attività.

Condividi!