Oroscopo GENNAIO 2021: i segni al top di Branko

Inizia il nuovo anno, come sarà il primo mese, quello di gennaio? Proviamo a scoprirlo leggendo le previsioni dell’astrologo Branko estratte dal Calendario Astrologico 2021.

Ariete: Il 2 gennaio 2021 ci sarà la prima Luna piena dell’anno e questo significa che potrete dare il meglio di voi in campo sentimentale spinti da un’insolita passione. L’amore quindi partirà alla grande, sarebbe un peccato non approfittarne. Saturno spinge verso il successo e Mercurio invita a fare azioni importanti per risaltare.

Toro: Il mese di gennaio 2021 vi vedrà alla prese con molti cambiamenti alla vostra vita. talmente veloci e repentini che non riuscirete nemmeno a star dietro a tutto. Dall’11 del mese Mercurio si congiunge a Saturno e quindi dovrete cercare di tenere a freno la vostra vena polemica perché vi potrà arrecare molti fastidi e anche nuovi nemici.

Gemelli: L’anno nuovo vi accoglie con la Luna nel segno e apre una fase importante nel campo degli affetti, sia quelli familiari che sentimentali. Siete energici e positivi e mantenete lo stesso entusiasmo per il mese di Gennaio. Fatto questo vi darà l’impulso necessario per affrontare le situazioni più complesse.

Cancro: Marte e Giove sono uniti in Scorpione e favoriscono la nascita di passioni travolgenti. La sfera sentimentale sarà quella che viaggierà a vele spiegate e voi sarete talmente carichi di passionalità da osare anche troppo, spingendovi oltre la linea di confine. Non trascurate però la forma fisica e i piccoli disturbi.

Leone: Il primo mese del 2021 ha uno scenario opposto rispetto a quello dell’anno appena finito. L’elemento terra è forte e pronunciato: Sole, Mercurio e Saturno in Capricorno influenzano gli affari e la vita pratica. In casa però potrebbero esserci delle discussioni, non dimenticate di cercare il dialogo perché le liti non fanno bene alla salute.

Vergine: Le stelle in movimento sono innovative e disegnano nel cielo una rete solida per successo e fortuna. Segnate sul calendario i cambi di Luna che vi riguardano come il plenilunio del 2 e il novilunio del 17 oltre al primo quarto del 24.

Bilancia: Purtroppo potrebbero esserci delle tensioni in famiglia quindi è meglio aspettare Marte e l’influsso positivo di fine mese vicino all’amico Sagittario che riportano vivacità e positività anche all’amore. Pazientate e non lasciatevi trasportare troppo in polemiche e discussioni sterili che non aiutano la salute.

Scorpione: Bellissima la Luna piena che vi invita ad amare. Ci sono anche Giove e Marte congiunti nel segno, un aspetto meraviglioso. Tuttavia attenzione all’ondata di gelo che porteranno Sole e Venere nella seconda parte del mese, potrebbero presentarsi possibili ostacoli difficili da superare e che vi costringeranno a lottare duro.

Sagittario: Ogni tanto Saturno vi disturberà, ma per il momento è ancora in posizione costruttiva. Tutti i single avranno occasioni per fare conoscenze stimolanti e interessanti e chissà se tra queste non spunti anche l’anima gemella. Il segreto è quello di mettersi in gioco senza alcuna preclusione.

Capricorno: Il cielo di gennaio è inedito perché il pianeta incontra Plutone. Mercurio arriva dopo la prima decade con novità nella professione che potrebbe essere contraddistinta da alcune sorprese inaspettate ed imprevedibili. Quindi sarà per voi un mese di riflessione e di riadattamento.

Acquario: Ci saranno grandi progetti soprattutto per chi non si stanca mai di lavorare, prima o poi arriva il successo meritato. Attenzione all’aggressività di Marte negli affetti, sarà possibile purtroppo una crisi matrimoniale, Venere accorre in vostro aiuto dal 18, quindi fate in modo di non acuire le tensioni fino a quella data.

Pesci: Il plenilunio in Cancro è positivo per voi che amate e siete ricambiati. Sbocciano sentimenti delicati come fiori con la Luna d’inverno ma questo cielo rischiara soprattutto la strada professionale, siete determinati e vincenti, mettetevi in gioco, accettate le sfide, anche le più difficili e saprete tenere testa a chiunque tenterà di ostacolarvi.

