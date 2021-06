Centrodestra, Berlusconi “Identità non va sacrificata,FI non si liquida”

BERGAMO (ITALPRESS) – "Nessuna identità va scarificata. Invito tutti a non preoccuparsi. Non c'è alcuna smobilitazione nè tanto meno liquidazione di Forza Italia". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla convention 'Italia, ci siamo', organizzata dal coordinamento regionale di Forza Italia in Lombardia, a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. "Al contrario Forza Italia – ha aggiunto – va rafforzata e organizzata ancora meglio. Un centrodestra unito sarà un centrodestra di governo solo se l'anima liberale, garantista ed europeista di Fi sarà ampiamente e fortemente rappresentata in questa nuova formazione politica. Questo compito possiamo svolgerlo solo noi, che rappresentiamo orgogliosamente in Italia il Partito Popolare Europeo". "Come sapete, io amo citare Erasmo da Rotterdam: una volta ho detto che la nostra discesa in campo nel 1994 è stata una ''lucida visionaria follia'' alla quale pochi credevano e che molti non comprendevano. Ora possiamo completare questa visione e questa follia". (ITALPRESS). spf/red 20-Giu-21 12:36