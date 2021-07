Vacanze e vaccini: parlano i romani . Ecco cosa faranno – Video

È tempo di vaccinarsi per poter andare in vacanza. Con il Green Pass (la certificazione verde Covid 19) sarà possibile partecipare agli eventi e girare più liberamente anche tra regioni di colori diversi.

La «certificazione verde Covid-19» avrà validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

Ma i romani andranno in vacanza? Cosa faranno? Saranno pronti a viaggiare? L’inviato speciale ha intervistato un campione di cittadini di Roma per scoprire se hanno il green pass e se andranno in vacanza.

