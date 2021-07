Cose che ho capito dal Covid in pillole

La pandemia ci ha sicuramente insegnato a ragionare di più e a capire come va il mondo. Ma soprattutto abbiamo compreso che non sempre tutto è realmente come sembra. Anzi, la realtà potrebbe essere molto diversa da come ci viene invece rappresentata. E allora ti accorgi che anche in questi casi l’importante è ragionare con la propria testa.

Ecco quelle cose che ho capito dal Covid:

– Non tutto è come sembra

– Non tutto ciò che è deciso è la cosa giusta

– Non siamo tutti uguali ma siamo tutti unici

– Non dobbiamo pensarla ugualmente, ma dobbiamo permettere a chi non la pensa come noi di esprimersi

– Non c’è mai una verità assoluta

– Non c’è mai un’unica soluzione

– Non tutto ciò che viene detto è vero

– Non c’è mai una cura salvavita, ma c’è una vita dietro ogni cura

– Non si puó vivere di paura

– Si può morire da vivi

– Si può vivere solo per non morire

– Non si definiscono gli altri dalle proprie paure

– Giudicare con sentenze assolute è sempre un errore