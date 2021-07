Tajani “Referendum su giusizia serve a incoraggiare Governo per riforma”

ROMA (ITALPRESS) – "La battaglia per la giustizia è una battaglia storica del nostro partito, dobbiamo ridurre i tempi e servono processi giusti. Serve una riforma del Csm, ci sono tante cose da cambiare. Senza una riforma della giustizia dubito che possa esserci una ripresa importante". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani ospite a Skytg24. "Il referendum deve servire – ha aggiunto – ad incoraggiare il Governo per la riforma, è un aiuto per il Governo. La raccolta di firme serve da impulso, per questo siamo mobilitati…". (ITALPRESS). spf/red 04-Lug-21 11:20