Konrad vince la 16^ tappa del Tour, Colbrelli secondo

ROMA (ITALPRESS) – Patrick Konrad vince la sedicesima tappa del Tour de France 2021, la Pas de la Case-Saint-Gaudens di 169 chilometri. In una giornata caratterizzata dalla pioggia, il 29enne corridore austriaco del team Bora-Hansgrohe piazza l'attacco decisivo sul Col de Portet-d'Aspet e stacca i compagni di fuga. Al secondo posto, con 42" di ritardo, il campione italiano Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) che precede nella volata per la piazza d'onore l'australiano Michael Matthews (Team BikeExchange). Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mantiene senza affanni la maglia gialla ed è attento nel tentativo di forcing improvviso della Jumbo-Visma, conservando 5'18" di vantaggio sul colombiano Rigoberto Uran (EF Education Nippo), secondo nella classifica generale. Domani, mercoledì, si tornerà a fare sul serio con la diciassettesima tappa, da Muret a Saint-Lary-Soulan Col du Portet di 178.4 km con l'arrivo in salita dopo l'ascesa horse categorie di 16 km all'8.6%. (ITALPRESS). spf/mc/red 13-Lug-21 18:03