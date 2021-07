Giustizia, Fico “Credo si possa trovare punto caduta”

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Questa è una questione assolutamente tecnica. Come sempre funziona in questi casi ho scritto al presidente della Commissione Giustizia chiedendo chiarimenti in merito all'inammissibilità chiedendo informazioni come si fa in tutti i casi. E' un procedura standard. Aspetto la risposta del presidente della Commissione, poi deciderò in merito". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della festa di Articolo Uno a Bologna parlando del ricorso del centrodestra sugli emendamenti per la Commissione Giustizia. Quanto ai tempi di approvazione delle riforme "spero – sottolinea Fico – che nella Commissione Giustizia si possa trovare un accordo tra tutte le forze politiche per far andare avanti il provvedimento". "Credo che quando si dialoga, si coopera anche su punti in cui non si è d'accordo, poi un punto di caduta importante si trova", conclude. (ITALPRESS). cin/fil/red 26-Lug-21 21:21