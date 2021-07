Scuola, Speranza “In corso valutazione obbligo vaccino”

ROMA (ITALPRESS) – "Sono valutazioni che stiamo facendo in quese ore perché la riapertura della scuola in presenza e in sicurezza, senza Dad, è un obiettivo prioritario del Governo. In ogni caso l'85% del personale scolastico ha già avuto una dose di vaccino e per evitare la dad questa percentuale deve crescere". Così Roberto Speranza, Ministro della Salute, intervistato a Controcorrente su Rete4, rispondendo a una domanda sull'obbligo del vaccino per il personale scolastico. "Dobbiamo tutelare il più possibile la scuola, per quanto mi riguarda nessuna ipotesi è esclusa", ha aggiunto. (ITALPRESS). ban/fil/red 26-Lug-21 21:58