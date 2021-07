31 luglio 2021: Ars Pace e Assisi Suono Sacro per l’Europa

Sabato 31 luglio si aprono gli appuntamenti della nuova edizione di Assisi Suono Sacro con l’evento Ars Pace Per l’Europa , organizzato e promosso da Ars Pace ed Assisi Suono Sacro con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Assisi ma soprattutto con la prestigiosa collaborazione del Parlamento Europeo . Due gli appuntamenti organizzati per il pomeriggio di apertura: dopo l’inaugurazione alle ore 16:00, in cui il quadro Un colpo alla civiltà dell’artista Sofia Gandarias sarà esposto nella prestigiosa Sala Pinacoteca in Piazza del Comune ( www.gandarias.es ), seguono la conferenza organizzata nel contesto del Peace Deal Forum ed il concerto inaugurale del festival.

La conferenza è organizzata per le ore 17:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Monte Frumentario in Vicolo degli Esposti. La Conferenza sul futuro dell’Europa si inserisce nell’ambito del Peace Deal Forum , ed è arricchita dagli interventi del Presidente del Parlamento Europeo Enrique Barón Crespo , la Europarlamentare Monica Baldi , il Consigliere comunale perugino Franco Ivan Nucciarelli , la giornalista Valentina Parasecolo e la Vicepresidente dell’Associazione Svizzera per le pari opportunità ADISPO, Anna Rüedeberg . Un convegno in cui, oltre al programma Next Generation EU , verrà posta una speciale attenzione al patrimonio culturale, economico, sociale, sanitario, territorio, ambiente, arte, estetica, musica e pace.

Il concerto inaugurale di Assisi Suono Sacro rEVOLUTION , parte invece alle ore 21:30 in piazza San Rufino ad Assisi. Prevista l’esibizione dell’Ensemble Assisi Suono Sacro con il direttore creativo del festival Andrea Ceccomori al flauto e con Michele Fabrizi al pianoforte assieme all’ODM Opera Dance Music. Un progetto che, combinando le sonorità contemporanee della musica EDM ( Electronic Dance Music ) e della musica sinfonica e lirica, da vita ad un mix unico di due generi che, seppur profondamente diversi, riescono ad unirsi in un nuovo sound. L’unione e convivenza di due generi così differenti è inserita nel contesto più ampio degli obiettivi del festival, in cui la Pace e l’Armonia sono le colonne portanti di un nuovo modo di fare ed ascoltare la musica. Sui potenti mix EDM si incontrano il soprano Lin Wei , il tenore Stefano Gagliardi , la chitarra di Gaetano Guardino , l’elettronica di Roberto Paroni con la fonica e la regia di Francesco Sardella .