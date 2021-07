Branko e l’estate: oroscopo delle vacanze e primi assaggi di settembre

Non solo agosto, l’astrologo Branko con le sue previsioni dal “Calendario Astrologico 2021” guarda anche oltre, alla seconda parte dell’estate, a quello che ci attenderà nei prossimi mesi.

Ariete: Dopo un periodo passato ad intensificare la passione nella coppia e a programmare il futuro adesso vi attende un’ estate di relativa tranquillità e relax. Potrete quindi pensare di più a voi stessi e soprattutto programmare al meglio le attività autunnali.

Toro: Adesso è il momento di puntare sull’amore, soprattutto se siete single. E’ giunto il momento di lasciarvi alle spalle tutte le paure che vi hanno condizionati finora. Accogliete invece le nuove relazioni che l’estate vi offrirà come liete e propizie per risvegliare in voi i buoni sentimenti.

Gemelli: State vivendo delle emozioni davvero uniche e gratificanti, la stella dell’amore vi accompagnerà almeno fino a dopo ferragosto. Poi inizierà per voi un periodo relativamente tranquillo, senza troppi impegni e stravolgimenti stellari, sicuramente utile per ricaricarvi di energia.

Cancro: Attenzione, perché se fino ad oggi l’amore non vi ha dato grandi soddisfazioni, adesso che partirete per le vacanze o vi prenderete un meritato periodo di riposo tutto sarà diverso. Soprattutto i single avranno l’occasione di nuove conoscenze e di lasciarsi alle spalle mesi deludenti.

Leone: La vostra estate vi vede impegnati nel campo lavorativo. Soprattutto dopo ferragosto e fino ai primi di settembre dovrete concentrarvi sul lavoro perché dovrete mettere a punto i vostri progetti e pianificare le attività. Ma non preoccupatevi, perché gli astri favoriranno proprio la professione.

Vergine: Le vostre attività professionali stanno procedendo nel migliore dei modi, la vostra salute è al top dopo che vi siete adeguatamente curati e avete seguito i consigli del medico. Adesso per voi all’orizzonte c’è soltanto un ricco periodo di riposo. Quindi regalatevi una piacevole vacanza e gettatevi i problemi alle spalle.

Bilancia: Siete al centro di una grande sfida sia sentimentale che professionale che però non avete ancora vinto. I primissimi giorni di agosto da questo punto di vista saranno decisivi. Poi per voi basta problemi, polemiche e vertenze legali, inizia un periodo positivo e una buona dose di tranquillità.

Scorpione: Avete lottato in questo periodo per raggiungere i vostri obiettivi. E’ stata dura ma ce l’avete fatta. Adesso basta pensare al lavoro e ai problemi sentimentali, avete bisogno di disintossicarvi da tutto e per fare questo dovete cambiare aria e persone. Partite e dimenticate tutto.

Sagittario: Per i single è arrivato il momento di rimettersi in gioco e approfittare delle vacanze per fare nuove conoscenze e stringere legami con persone simpatiche e piacevoli da frequentare. Da cosa nasce cosa. Per le coppie in crisi invece le vacanze saranno l’occasione propizia per rinsaldare legami.

Capricorno: Se avete iniziato una relazione adesso è fondamentale coltivarla a fondo se volete che sbocci in un sentimento più intenso. Quindi le vacanze dovranno servirvi per stare più a contatto con il partner evitando di trascurarlo troppo, perché il vostro rapporto potrebbe farsi molto gratificante.

Acquario: Adesso sarà bene concentrarsi esclusivamente sulle vacanze e soprattutto sulla possibilità di avventure occasionali e part-time che sono poi quelle che in questo momento sembrano attrarvi di più. Evitate invece di concentrarvi su questioni lavorative che non troveranno comunque soluzione prima di settembre.

Pesci: Il consiglio per voi è di staccare tutto e partire per le vacanze. Questi ultimi mesi sono stati particolarmente faticosi fra rapporti sentimentali da rinsaldare e posizioni lavorative da mantenere o riconquistare. Adesso basta, scegliete un posto di mare e riposatevi al sole, che oltre a rilassarvi renderà il vostro fisico più attraente.