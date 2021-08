Tav, Lamorgese “Violenza inaccettabile contro forze di polizia”

ROMA (ITALPRESS) – "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai due agenti rimasti feriti negli scontri di ieri sera nei pressi del cantiere di Chiomonte". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ringraziando "tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine e dell'Esercito impegnati quotidianamente per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico" in Val di Susa. "Sono assolutamente inaccettabili – ha aggiunto la titolare del Viminale – episodi di gravissima violenza che mettono in pericolo l'incolumità degli operatori di polizia e che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare liberamente". (ITALPRESS). spf/com 01-Ago-21 11:49