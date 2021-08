Green Pass, Salvini “Parlarne ora rovina stagione turistica”

ROMA (ITALPRESS) – "Siamo al 2 agosto, che senso ha affrontare un tema che ci riguarderà a settembre? Gli italiani si stanno vaccinando, perché rovinare la stagione turistica e rovinare la vita degli italiani? Se la situazione peggiorerà ne trarremo le conseguenze, ma gli italiani si stanno vaccinando senza nessuno obbligo. Quando sento parlare di vaccini per bambini e ragazzini non c'è necessità. Ne riparliamo a fine agosto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a SkyTg24 a proposito del Green Pass. "Qualora la situazione peggiorasse bisognerà correre ai ripari. Perché applicare il green pass adesso? Mi stupisce il perché le discoteche siano ancora chiuse e non capisco che senso ha", ha aggiunto. (ITALPRESS). tan/mgg/red 02-Ago-21 11:34