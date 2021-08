Jacobs “Sapevamo di poter fare impresa in staffetta”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Quando abbiamo capito quale sarebbe stato il quartetto? Nell'ultimo raduno, solo in quel momento abbiamo intuito che il nostro quartetto sarebbe arrivato ai Giochi. E' un gruppo super unito, ci vogliamo bene, abbiamo lavorato tanto insieme: sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande e lo abbiamo fatto". Lo ha dichiarato Marcell Jacobs in conferenza stampa a Casa Italia. "Sto ancora cercando di realizzare il primo oro, figuratevi il secondo. Vedere il mio nome vicino ai piu' grandi dell'atletica di tutti i tempi e' qualcosa di incredibile, una immensa soddisfazione. Sono arrivato qui rimboccandomi le maniche, ora voglio cercare di godermi questo momento". "Speriamo che i genitori portino i loro figli nei campi di atletica. Lo sport insegna tanto: non bisogna arrendersi alla prima difficolta', non bisogna mollare perche' nella vita non ti regala niente nessuno. Io spero di essere un esempio per i ragazzi" ha detto Jacobs. (ITALPRESS). gm/red 07-Ago-21 08:12