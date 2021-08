Afghanistan, ricostituita alla Farnesina ambasciata italiana a Kabul

ROMA (ITALPRESS) – La Farnesina rende noto che l'Ambasciata d'Italia a Kabul, guidata dall'ambasciatore Vittorio Sandalli, dopo il rientro ieri in Italia dall'Afghanistan, si è immediatamente ricostituita presso il Ministero degli Affari Esteri, al pari delle altre rappresentanza diplomatiche europee ridislocate in Patria, ed è già operativa. In stretto coordinamento con i partner europei, monitora la situazione sul terreno, anche in vista della riunione dei Ministri degli Esteri UE di questo pomeriggio. Inoltre, continua ad essere operativo un presidio diplomatico italiano stanziato presso l'aeroporto di Kabul, in stretto coordinamento con la catena militare italiana e internazionale. (ITALPRESS). sat/com 17-Ago-21 13:09