Afghanistan, Letta “Necessario garantire corridoi umanitari”

ROMA (ITALPRESS) – "Questa crisi durerà e sarà durissima e tremenda, noi europei dobbiamo recuperare rispetto agli errori fatti e credo che questa scelta sui corridoi umanitari, che l'Europa deve fare e deve garantire, sia necessaria". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal Tg3. "Questo ritiro è stato fatto malissimo" ha aggiunto "siamo tutti preoccupati per il futuro, quindi bisogna raddrizzare questa situazione, attraverso un impegno umanitario, attraverso l'accoglienza, con un'Europa che parli con una voce sola". Quindi sul rapporto con i talebani è abbastanza pessimista: "Dialogare con i talebani? A me sembra francamente molto difficile, dobbiamo attrezzarci al peggio". "Sull'accoglienza Salvini sbaglia, di fronte ad una tragedia come questa c'è bisogno di dare il meglio dell'Italia" ha aggiunto "noi abbiamo lanciato una raccolta fondi per aiutare le ong che rimangono in Afghanistan" (ITALPRESS). ros/tvi/red 19-Ago-21 19:35