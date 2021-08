No alla guerra fra poveri, vogliamoci bene

Certo che questo tema dei vaccini sta tirando fuori il peggio dalle persone.

Il naz*smo è una parte totalitaria, ideologica e disumana che è dentro di noi. Prende forme diverse, ma torna sempre. L’odio, il disprezzo, il concetto di untore (gli ebrei da distruggere oggi sono I novax), il concetto di razze inferiori (gente superiore Vs gente inferiore-novax)…

Sono proprio contenta di rimanere una mente libera e un cuore aperto comunque. Le persone non le valuto sulla base di certe cose, ma come approcciano ai temi sí, lo vedo. Se è da squadristi, con me c’entrano poco . E la natura violenta non mi appartiene proprio; quella decisa forse, quella creativa, intuitiva, ma non violenta.

Sono troppo anarchica in qualche modo e amo la libertà di tutti per augurare di perdere il lavoro a qualcuno, per rallegrarmi di stati di salute gravi, per usare morti o contagi come strumenti per punire qualcuno e avere da lui/lei l’ammenda, magari anche cara e pubblica per infierire meglio. Secondo me la guerra tra poveri è l’ultima cosa che dobbiamo fare. Vogliamoci bene. Il male non si combatte con il male.