Tajani “Inevitabile l’obbligo se gli italiani non si vaccinano”

ROMA (ITALPRESS) – "Se si raggiunge l'obiettivo dell'immunità di gregge è inutile l'obbligo, dipende dagli italiani perchè se non si vaccinano è inevitabile andare verso l'obbligo, è una questione di garanzia verso se stessi e verso gli altri". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Morning News su Canale 5. "Non possiamo pensare di avere un altro anno di insegnamento a distanza e per questo il personale scolastico dovrà essere obbligato ad avere il green pass – ha aggiunto -. Lo stesso discorso vale per chi lavora in grandi comunità. Credo che il green pass sia uno strumento utile e non dobbiamo vederlo come un nemico, il nemico si chiama Covid, il vaccino e il green pass sono strumenti per sconfiggerlo e far ripartire l'economia". (ITALPRESS). tan/sat/red 25-Ago-21 10:36