Selena Gomez torna con il singolo “999”

MILANO (ITALPRESS) – La popstar Selena Gomez torna con il suo nuovo singolo intitolato "999" e cantato in collaborazione con Camilo, cantautore di origine colombiano vincitore ai Grammy Awards. "Camilo è un autore e cantante fantastico che ha il coraggio di riversare i propri sentimenti in tutto ciò che crea e questa cosa ci ha accomunato tantissimo fin da subito" – rivela la Gomez a proposito della collaborazione. "Non potevo essere più felice di lavorare con lui!". (ITALPRESS). mgg/com 27-Ago-21 15:38