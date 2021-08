“Match for Life” inaugura la tre giorni del “XXV Premio Menarini”

CASTIGLION FIORENTINO (ITALPRESS) – È ufficialmente partita la maratona del XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini. Un'edizione, quella aperta a Castiglion Fiorentino, che già si preannuncia ricca di emozioni, sorprese e grandi ospiti. A dare il via alla tre giorni è stata nel pomeriggio la partita di beneficenza "Match For Life", organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino a sostegno dei progetti umanitari della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus in Senegal. Disputato tra le mura dello stadio "Emanuele Faralli" di Castiglion Fiorentino, "Match For Life" ha schierato in campo per il fischio d'inizio due formazioni di tutto rispetto che hanno prestato gambe e fiato alla causa. Capitanato dall'ex ciclista Daniele Bennati, il team della Selezione Meoni ha potuto contare sull'adesione di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo oltre che su quella del sindaco Mario Agnelli, primo cittadino di Castiglion Fiorentino. Dall'altro lato, a scendere in campo per il suo primo impegno ufficiale, la Nazionale Italiana Infermieri della FNOPI, la Federazione che rappresenta in Italia gli oltre 456mila infermieri iscritti all'Ordine e che, soltanto l'anno scorso, sul palco del Fair Play Menarini, è stata insignita del Premio speciale per l'impegno civile e sociale. Una partecipazione decisamente significativa, la loro, che ha ricevuto anche la "benedizione" di Sinisa Mihajlovic, simbolicamente nominato commissario tecnico della formazione. Raccontato dallo speaker ufficiale Nicola Pigini e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'emittente televisiva Arezzo TV, "Match For Life" destinerà i proventi raccolti con la vendita dei biglietti e le donazioni arrivate, al completamento di un progetto di riqualificazione di una struttura dedicata all'infanzia in Senegal, in una delle aree rurali di intervento in cui la Fondazione Meoni Onlus è da anni attiva. "Fair Play è anche solidarietà ed aver visto scendere in campo la Nazionale Calcio Infermieri e la Selezione Meoni, formata da ex calciatori, ciclisti e personalità dello spettacolo, ci ha fatto venire la pelle d'oca – dice Angelo Morelli, presidente del comitato organizzatore – Il Premio Internazionale Fair Play Menarini festeggia con questa edizione il suo 25° compleanno e stasera abbiamo aperto la tre giorni con 'Match For Life', iniziativa che ci auguriamo possa avere seguito anche negli anni a venire, e con la quale siamo certi di aver dato ancora più significato alla mission del premio: impegnarsi per gli altri, per coloro che hanno bisogno del nostro aiuto". (ITALPRESS). glb/pal/com 30-Ago-21 21:04