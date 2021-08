Travaglio: “Anche i vaccinati muoiono di Covid. Draghi dica la verità”

Marco Travaglio intervistato da Il Visionario attacca il Governo e svela una triste ma nascosta verità: “Il Green Pass si potrebbe applicare se il vaccino ci rendesse immuni dal Covid-19. Purtroppo – rivela il direttore de Il Fatto Quotidiano – apprendiamo che sta morendo di Covid-19 anche della gente vaccinata. I vaccini possono limitare il rischio di morire o di finire in terapia intensiva. Invece di continuare a fare propaganda a senso unico come fa il presidente Draghi, bisognerebbe cominciare a dire alla gente che anche col vaccino il rischio di morte per Covid-19 non è escluso. Logico che se il Governo dice cose false sui vaccini, poi la posizione dei no vax si rafforza”

E in effetti il racconto della favoletta miracolistica (super propagandata) appare molto più colpevole di tutto il resto, anche perché si stanno scaldando gli animi su bugie faziose o mezze verità e questo non va bene. Il vero punto è in realtà un altro, ovvero saper dire sempre le cose come stanno. Non c’è da una parte il popolino-gregge da ammansire e dall’altra l’élite con cui dirsi la verità e quindi essere più pronti degli altri ad affrontarla. Eppure basterebbe rispondere a poche semplici domande, le stesse che anche ieri abbiamo riproposto. (LEGGI)

CLICCA QUI PER APRIRE IL LINK CON IL VIDEO DELL’INTERVISTA A TRAVAGLIO